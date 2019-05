Entrevista / Lorena González, candidata de Podemos a la Alcaldía de Ponferrada «Tendemos la mano al PSOE de la militancia, no al del aparato» Lorena González, candidata de Podemos a la Alcaldía de Ponferrada, en la sede de la formación en la capital berciana. / CÉSAR FERNÁNDEZ «Nosotros respetamos los proyectos personales, pero no hay duda es de que el único Podemos que existe es el que surge de las primarias y del proyecto político que ganó en Vistalegre II» CÉSAR FERNÁNDEZ Ponferrada Martes, 21 mayo 2019, 10:13

Tras cuatro años como procuradora autonómica, Lorena González baja a la arena de la política local para ser la candidata de Podemos a la Alcaldía de Ponferrada. Convencida de que los tiempos de mayorías absolutas y bipartidismo pasaron a la historia, tiende la mano como «socio preferente» al PSOE siempre que esté más cerca de la militancia que del aparato. González dice huir de los encasillamientos ideológicos. «Lo que pido a mism compañeros es comrpomiso con Ponferrada», concluye.

Podemos se estrena en unas elecciones en Ponferrada y usted también en unas municipales. ¿Qué pesa más: la ilusión de la primera vez o la incertidumbre por los resultados a falta de precedentes?

La ilusión, el compromiso y el orgullo por haber conformado la candidatura que hemos articulado. Nosotros siempre hemos dicho que nacíamos de la calle y de la sociedad civil, y en Ponferrada se ha demostrado. Tenemos la suerte de poder contar con actores como el presidente del Comité de Empresa de Endesa, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Bierzo, maestros, personal del Hospital El Bierzo, autónomos de la ciudad y representantes del conjunto del tejido asociativo. Creemos que hemos conseguido articular una candidatura plural, muy diversa y llena de personas que, incluso desde antes de que surgiera Podemos, llevaban ya muchos años peleando por que saliera adelante esta ciudad.

Tres personas que hace cuatro años estaban en la órbita de Podemos (Emilia Esteban por Más Ponferrada y Plácido Martínez por Municipalistas por el Cambio aparte de la propia Lorena González) se presentan por separado liderando otras tantas candidaturas. ¿Qué ha pasado en este tiempo para que se dé esta circunstancia?

Nosotros respetamos las decisiones y los proyectos personales, pero de lo que no hay duda es de que el único Podemos que existe es el que surge de las primarias y del proyecto político que ganó en Vistalegre II.

En las recientes elecciones generales se articuló una coalición entre Podemos e Izquierda Unida. ¿Por qué no ha sido posible repetir ese esquema en las municipales?

Nosotros nos remitimos a las declaraciones (del candidato de IU) Javier Arias en las que dijo que él quería un proyecto de izquierdas, conformado por gente de izquierdas y para contentar al electorado de izquierdas. Podemos surge en 2014, cuando se rompe ese margen izquierda-derecha. Nosotros queremos un proyoecto político para Ponferrada y de Ponferrada. Yo llevo cuatro años trabajando en las Cortes de Castilla y León y jamás le he pedido ningún carné ideológico a nadie. Lo único que le he pedido a las personas que integran la candidatura es compromiso con Ponferrada.

Nosotros siempre hemos dicho que nacíamos de la calle y de la sociedad civil, y en Ponferrada se ha demostrado con la candidatura

Ha sido los últimos cuatro años procuradora en las Cortes de Castilla y León. ¿Para los dirigentes de la Junta El Bierzo queda muy lejos?

Creo que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que es el que lleva 30 años gobernando la Comunidad, están muy acostumbrados a decir una cosa en El Bierzo, otra distinta en León y otra distinta en Valladolid. Yo tengo el orgullo de haber defendido en estos cuatro años lo mismo en El Bierzo, en León y en Valladolid. Y así he defendido que el Corredor Atlántico pase por El Bierzo en Ponferrada y en las Cortes de Castilla y León. Y lo mismo ha sucedido con el Hospital El Bierzo y los centros públicos. Nuestro discurso no ha variado. Y eso es algo que no pueden decir el resto de formaciones políticas.

Una de sus propuestas estrella es hacer del Bierzo la capital de la transición justa. A la comarca han llegado Fondos Miner que no han acabado de servir para hacer la reconversión económica. ¿Qué se debe hacer para no repetir errores del pasado?

Hay que fiscalizar cómo, cuánto y a quién se le dan esos fondos. Han llegado a Castilla y León más de 900 millones de euros de Fondos Miner que vemos que no han revertido en la comarca del Bierzo ni en el desarrollo de una alternativa industrial. Nosotros proponemos que en los próximos cuatro años lleguen 1.000 millones de euros tanto de fondos europeos como estatales y autonómicos para consolidar una verdadera alternativa industrial. Consideramos que donde se tiene que poner en marcha la transición energética es en lugares con cultura y recursos energéticos. Y pocas zonas hay como la comarca del Bierzo, donde si se quiere instalar energía eólica hay viento, si se quiere energía hidráulica hay agua, si se quiere fotovoltaica hay sol. Y, además, podemos contar con la gran experiencia de los trabajadores que han estado en el sector energético y que la pueden poner a disposición de esa transición justa.

Lorena González, candidata de Podemos a la Alcaldía de Ponferrada, en la sede de la formación en la capital berciana. / CÉSAR FERNÁNDEZ

A Ponferrada se la ve desde hace tiempo como una ciudad de brazos caídos. ¿Con qué medidas se puede cambiar la actual dinámica pesimista?

No creo que seamos una ciudad pesimista, sino que ha sufrido en primera persona las mentiras del Partido Socialista y la corrupción del Partido Popular. Lo único que necesita Ponferrada es una alternativa democrática que les demuestre que con voluntad política se pueden mejorar las cosas. Nosotros tenemos numerosos proyectos para la ciudad. Apostamos por una industria de transformación de nuestras materias primas que consiga elaborar productos aquí para que el valor añadido repercuta aquí. Queremos apostar por la Ciuden para que Ponferrada se convierta en un verdadero polo de I+D+i y para que esos 200 trabajadores que llegó a tener vuelvan. Y para eso hay que ponerlo en relación con el Campus Universitario y la Universidad de León para posibilitar que todas esas entidades y alternativas vengan al Bierzo y a Ponferrada porque aquí encuentren un soporte y ponerla a la vanguardia de la investigación, el desarrollo y la tecnología.

El perfil de la candidata Hija de autónomos y militantes socialistas, Lorena González nació en Cacabelos en 1989. Es maestra de Educación Infantil con mención en Educación Especial. Su compromiso social se acentuó con la participación en distintos movimientos como Marea Verde y Stop Desahucios. Llegó a Podemos convencida de que «es el único partido que defiende las políticas sociales y responde ante los intereses de la ciudadanía y no de los poderes económicos». Tras ocupar durante los últimos cuatro años un escaño en las Cortes de Castilla y León, González aterriza en la política municipal como candidata de la formación morada a la Alcaldía de Ponferrada. «Me siento muy cómoda en esa labor de contacto con las asociaciones y los colectivos. Para mí está siendo un auténtico placer y un orgullo este viaje», dice.

¿Qué recetas tiene Podemos para el comercio del centro, que no acabó de acoger con unanimidad los planes de semipeatonalización?

Creemos que tenemos que aliviar el centro de Ponferrada del tráfico rodado. Para eso hay que generar alternativas y desviaciones del tráfico sobre todo en el centro y en las zonas de interés turístico, cultural y comercial. Creo que en el estado del comercio no sólo influyen las políticas aplicadas, sino el propio modelo de empleo existente. Si la gente no tiene poder adquisitivo porque se ha precarizado el empleo hasta el punto de que incluso quienes trabajan son pobres, eso hace que la gente vaya a las grandes superficies porque ofrecen productos más baratos. Para nosotros es esencial poner en marcha un verdadero banco de locales vacíos para incentivar que sus propietarios los pongan a disposición de los comerciantes a unos precios asequibles.

Yo llevo cuatro años trabajando en las Cortes de Castilla y León y jamás le he pedido ningún carné ideológico a nadie. Lo único que pido es compromiso con Ponferrada

¿Qué se puede hacer en la periferia para que no haya tanta distancia en servicios con respecto al centro de la ciudad?

Es fundamental mejorar la limpieza y el cuidado de barrios y pedanías, mejorar la red de abastecimientos. Si miramos a Toral de Merayo, vemos un ejemplo claro de abandono de una de nuestras pedanías. Es necesario comunicar bien el medio rural y que la banda ancha de Internet llegue. En Peñalba nos comentaban que ni siquieran pueden cobrar con tarjeta porque no les llega conexión a Internet. Esto tiene que dejar de ser así.

El debate municipal en los últimos cuatro años ha estado muy enrocado en embrollos administrativo-judiciales en torno a servicios básicos como el transporte urbano y el macrocontrato. ¿La solución es la municipalización?

A nosotros nos gusta ser rigurosos. Y hasta que no entremos en el Ayuntamiento y podamos estudiar los pliegos de condiciones no queremos aventurarnos a prometer cosas que luego no podamos cumplir. Sin duda nuestra apuesta es por la municipalización de servicios porque sale más barato, mejora las condiciones laborales de los trabajadores y es mucho más económico para el bolsillo de los ciudadanos. Al mismo tiempo, la gestión directa te permite tener más control sobre el servicio y no depender de empresas privadas que, en muchas ocasiones, blindan unos contratos que no son los mejores para la ciudad.

La propia relación de fuerzas también ha condicionado la política municipal. Si, como parece, las urnas vuelven a deparar una Corporación muy fragmentada sin mayorías absolutas, ¿qué papel podría tener Podemos?

El tiempo de las mayorías absolutas y el bipartidismo ha desaparecido. Nosotros no hemos tenido ningún problema en manifestar que nuestro socio preferente de Gobierno es el Partido Socialista. Pero eso no es un cheque en blanco. Nosotros queremos al Partido Socialista de la militancia y no del aparato. Y luego hablaremos con cualquier fuerza política que nos demuestre tener voluntad política para estar al servicio de la ciudadanía y no de intereses privados, como ha venido sucediendo. Por nuestra parte, al Partido Socialista mano tendida, pero tiene que dejar de hacer cosas como colocar a Ángela Marqués como asesora de una planta de investigación en vez de presentar un plan de viabilidad para Ciuden. Ese tipo de redes clientelares y de prácticas que no nos parecen adecuadas tienen que finalizar. Y el Partido Socialista tiene que dejar de jugar al baile de la Yenka: dar un paso a la izquierda en período electoral y dos a la derecha cuando está gobernando.

Ponferrada ha sufrido en primera persona las mentiras del Partido Socialista y la corrupción del Partido Popular

Al margen de este ejemplo, ¿a la candidatura del PSOE en Ponferrada la ve más cerca de la militancia o del aparato?

Las cuestiones respecto al Partido Socialista que las responda el Partido Socialista. Mi deseo es que se un Partido Socialista que atienda más a la militancia que al aparato.

En ese escenario postelectoral, las fuerzas mayoritarias solían apelar a la fuerza que tienen en administraciones superiores para acabar derivando inversiones. Sobre todo en los últimos años ese eco no llega. ¿Tiene garantías de que Ponferrada va a estar presente en la cúpula del partido si toca Gobierno en Madrid o Valladolid?

Nosotros hemos demostrado que cuando los trabajadores de Roldán o de la planta embotelladora de agua de Folgoso de la Ribera han necesitado ayuda ahí ha estado Podemos. No sólo es que tengamos canales de comunicación con nuestros cargos en Madrid, sino que contamos con la suerte de contar como futuro presidente de la Junta de Castilla y León con Pablo Fernández, una persona estrechamente vinculada con El Bierzo y con este municipio y que ha trabajado con denuedo por la comarca.

¿Y desde Madrid?

Por supuesto. Aquí hemos tenido a Rafa (el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales) Mayoral. También a (la diputada nacional saliente por León) Ana Marcello, que sigue trabajando por esta comarca como el primer día pese a no haber salido elegida. Tenemos una comunicación estrecha y jamás nos hemos sentido ni desoidos ni desatendidos.

Usted ha pasado del ámbito autonómico a la arena municipal. Se suele decir que la política local es más dura en lo personal. ¿Ya lo nota en la campaña?

Yo estoy muy orgullosa de poder defender el proyecto de Podemos en mi tierra tras cuatro años haciéndolo en Castilla y León. Cuento con la mejor candidatura y el mejor proyecto político y con el respaldo de los inscritos de Podemos. El trabajo nunca ha sido un problema para mí. Me siento muy cómoda en esa labor de contacto con las asociaciones y los colectivos. Para mí está siendo un auténtico placer y un orgullo este viaje.