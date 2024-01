Teleperformance Ponferrada: jornadas de 4 horas para no llegar a fin de mes

El call center de Teleperformance en Ponferrada tiene las condiciones de trabajo más precarias para sus empleados con respecto al resto de los que la compañía tiene en otras zonas de España.

De los 340 trabajadores en activo en el centro berciano de la compañía tan solo el 20% tiene un contrato de 8 horas, es decir a jornada completa, mientras que el restante 80%, o lo que es lo mismo el grueso de la plantilla, se tiene que conformar con una jornada parcial de 4, 5 y 6 horas.

«Respecto a jornada laboral con diferencia del grupo Teleperformance somos los que tenemos jornadas más reducidas», lamentó la presidenta dle comité de empresa, Yerai Vidal. «Ellos ven que en Ponferrada una persona le va a coger cuatro horas porque se apañará muy mal, pero bueno, el nivel de vida es más barato, pero eso no lo puedes plantear en Sevilla», remarcó.

De hecho, ella misma es el ejemplo en primera persona de la situación laboral que se vive en la plataforma berciana. Yerai Vidal entró a trabajar en el call center de la compañía en el año 2014. En ese momento se pudo sentir afortunada porque «fuí la última que entró a 5 horas, desde ahí todo para abajo a 4 horas».

Contratos de 14 horas a la semana

Con los datos sobre la mesa, la plataforma de Teleperformance en la capital berciana tiene contratados a trabajadores por menos de 20 horas a la semana, o que solo trabajan viernes y sábado «hacen igual 14 horas a la semana con un sueldo de unos 500 euros», apuntó Vidal.

Lo más sangrante de la situación es que estos teleoperadores del sector el telemárketing «cobrarían más en el paro porque el mínimo es superior», lamentó. «Porque complementan con otra cosa sino es imposible», remarcó.

Así las cosas, más de la mitad de la plantilla está contratada a menos de seis horas y salarialmente con cuatro horas de jornada perciben un sueldo que ronda los 670 euros. «O complementas con otras cosa o no te da para vivir, y aquí se lo permiten», aseveró al presidenta del comité. «Es a lo que juegan en Ponferrada con contrataciones parciales porque eso en Madrid lo ofertan y no se lo quiere nadie».

«No llegas a fin de mes»

Desde el comité de Teleperformance ven lamentable en general, las medidas que se están tomando por el Gobierno para el empleo que en ningún caso llegan a traducirse en beneficio alguno para los trabajadores con jornadas parciales.

«Para nosotros no valen nada porque a mi que suban el salario mínimo me parece muy positivo, el problema es que si no regulan las parcialidades en las jornadas no hacemos nada porque a día de hoy hay muchísimos trabajadores con jornadas parciales, ya no es como antes que trabajábamos a ocho horas, entonces por más que suban el salario mínimo porcentualmente una jornada de 4 horas no le sube nada, no llegas a fin de mes», concluyó Vidal.