Teleperformance garantiza la estabilidad del empleo en el call center de Ponferrada tras la venta de Vodafone al fondo británico Zegona por 5.000 millones de euros y que llega tras el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERE) que dejó en la calle a 141 empleados.

Así se lo ha comunicado la dirección de la compañía al comité de empresa a través de un correo eléctrónico ya que no ha accedido a convocarles a la reunión que los sindicatos habían solicitado para conocer de primera mano el alcance que esta medida podría tener para los empleos del centro de la capital berciana.

«La empresa no nos ha convocado ni nos ha reunido absolutamente para nada, máxime después del escenario que nos encontramos tras el ERE», lamentó la presidenta del comité, Yerai Vidal. «Sí que nos ha comentado que la situación para los trabajadores no varía para nada y ya está, no nos dan ningún tipo de explicación ni quieren hacerlo», remarcó.

Es más la empresa ha asegurado a las organizaciones sindicales con representación en Teleperformance que «se va a mantener todo exactamente igual y que no nos va a afectar nada la venta de Vodafone».

Así las cosas, desde el comité prefieren no hacer conjeturas sobre el futuro de los puestos de trabajo aunque tienen claro que «nosotros les prestamos un servicio que es la atención al cliente y vamos a seguir prestándolo igual», por lo que creen que «no tiene porqué repercutirnos la compra de Vodafone de ninguna manera directa».

Los sindicatos entienden que sería más probable que en el caso de que esta venta tuviera consecuencias los primeros afectados deberían ser los propios trabajadores de la compañía de telefonía «y no nosotros que al final no dejamos de ser una subcontrata».

«Saturados de llamadas»

La presidenta del comité de Teleperformance en Ponferrada, Yerai Vidal, denuncia que los trabajadores están «saturados de llamadas» notando los efectos de un Expediente de Regulación de Empleo que dejó en la calle a 141 operarios. «Han despedido a más gente de la necesaria, no damos abasto», subraya.

El ERE se deja notar también en la merma del personal de estructura «porque todas las solicitudes que los trabajadores realizan a la empresa quedan sin respuesta», aseveró

De momento, la plantilla aguarda, además, el escenario que deje para los operarios la fusión con Maorell, el nuevo call center que la empresa ha adquirido y que le permitirá afianzar posiciones en el mercado.