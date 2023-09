Teleperformance baja a 500 empleados en tres años pero mantiene la carga de trabajo

La noticia de que la empresa Teleperformance ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para varios centros del país, entre ellos el de Ponferrada, ha caído como jarro de agua fría entre la sociedad berciana y sobre todo entre los propios empleados, que han mostrado su nerviosismo ante un futuro incierto y desconocido, puesto que la empresa no ha querido facilitar ningún tipo de dato a los representantes de los trabajadores.

De hecho, tan solo se conoce que la compañía quiere presentar este ERE por causas organizativas y productivas, algo que sorprende al comité de empresa. «Nos sorprende que tome una medida de este tipo cuando han facturado muchísimo más que otros años y el volumen de trabajo no baja», apuntó Yerai Vidal, presidenta del comité.

En ese sentido, en Ponferrada los representantes sindicales llevan meses reclamando contrataciones porque «precisamente no conseguimos dar nivel de servicio con la plantilla que hay». En la actualidad el centro cuenta con alrededor de 500 empleados pero hubo épocas en las que hubo 900 personas, pero desde la llegada del covid en 2020 «ha ido paulatinamente bajando la plantilla pero no por despidos, sino por gente que se marcha, que encuentra otro trabajo y como no hacen contrataciones nunca suplimos los que se van», indicó Vidal.

«Puede haber bajado el volumen de servicio en algún momento pero es que ha bajado proporcionalmente la plantilla, incluso más», añadió y explicó que asumiendo esa carga de trabajo y con las políticas de la compañía hay un nivel muy alto de personas en situación de baja, muchas de ellas debido al estrés, aunque «no es algo desorbitado que justifique ninguna medida de la empresa».

Inicio del periodo de consultas

Así, el lunes acudirán a Madrid de forma presencial para iniciar el periodo de consultas, momento en el que esperan conocer la afectación que tendrá el ERE en el centro de Ponferrada. Una afectación que creen, dentro de toda prudencia, que puede ser «grande y lesiva» para la plantilla «porque la empresa nunca nos ha planteado algo de este tipo» pero «hay que verlo y pelearlo, porque de la cifra que nos pongan encima de la mesa a como surja hay un trecho».

Por ello, Yerai Vidal, que representa a la CGT, ha hecho un llamamiento y una invitación formal a todos los representantes sindicales en Teleperformance para que se unan y hacer un frente común «porque lo vamos a necesitar».

En cuanto al apoyo de las instituciones, la presidenta del comité agradeció esa implicación, tanto del Ayuntamiento de Ponferrada como del Consejo Comarcal del Bierzo, pero pidió hechos. «Que no solo es reunirse con nosotros, sino que se muevan», concluyó.