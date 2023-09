Teleperformance alega una previsión de llamadas más baja para justificar el ERE en Ponferrada

La multinacional Teleperformance ha iniciado el periodo de consultas para la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en varios de sus centros de España, entre ellos el de Ponferrada. En total, 310 personas ven peligrar sus puestos de trabajo y de ellas, 158 son de la capital berciana, la más afectada.

Madrid fue el lugar elegido para dar comienzo a ese periodo de negocación, que se extenderá por un mes, donde asistieron representantes del comité de empresa del centro de Ponferrada. Su presidenta, Yerai Vidal, explicó que lo que se esperaba que fuera una primera reunión corta, de un par de horas, se extendió por más de cinco y en la que tuvieron que demandar en varias ocasiones a la empresa la documentación pertinente, que se entregó casi al final de la misma.

A la «vergonzosa» organización de dicha documentación, con unos 600 folios por las dos caras y «sin un índice», se unió la comunicación «inviable» con aquellos asistentes que se conectaron vía Zoom, lo que hizo que esa reunión se extendiera esas más de cinco horas.

De la empresa solo conocían que querían presentar un ERE por causas organizativas y productivas y ahora, tras un primer vistazo a los documentos, los representantes de los trabajadores ya saben que es en base a la previsión de llamadas que les da a futuro Vodafone, «que es una previsión más baja, que hay menos volumen de trabajo», indicó Vidal.

Unos argumentos con los que el comité discrepa porque «hasta hace unos meses hemos estado haciendo ampliaciones de jornada, es lo equivalente en nuestro sector a horas extra, porque no conseguíamos dar niveles de servicio del volumen de llamadas tan alto que había». «Las llamadas no desaparecen. Si no van a otra empresa, porque no se nos subroga, ¿dónde van esas llamadas?», se preguntan.

Por ello, lo analizarán detenidamente pero tienen claro que «no vemos que el volumen de servicio falle», así que «no vemos muy propia la argumentación que nos están poniendo encima de la mesa», añadió.

La próxima reunión negociadora será el martes, 12 de septiembre, y será también en Madrid.