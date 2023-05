Las Tcae's de Ponferrada, en lucha: «Mañueco no te hagas el sordo»

«Mañueco no te hagas el sordo» y «los sindicatos no nos representan». Fueron dos de los gritos de guerra lanzado este jueves por las auxiliares de enfermería del Bierzo en su lucha por conseguir que la Junta eche por tierra el preacuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales que les relega a convertirse en personal sociosanitario perdiendo así su categoría profesional. Una reivindicación que ya está avalada por más de 500 firmas en la provincia a la que se suman a las más de 4.800 digitales recogidas en toda Castilla y León.

«No somos Tade's somos Tcae's» insistieron en reivindicar en una de sus proclamas en la concentración protagonizada a media mañana a las puertas de la Residencia Mixta de Mayores de Flores del Sil en Ponferrada y que las profesionales repitieron también ante el Hospital Universitario del Bierzo.

Las profesionales bercianas no se creen las palabras del consejero de Sanidad que ha garantizado que el cambio de categoría no afectará en ningún caso a la modificación de sus funciones cuando es algo que no está negociado.

«Nos han enviado un documento en cual se recoge que no habrá cambios de funciones pero estamos en campaña, no hay nada escrito, no están negociadas ni las funciones ni el salario entonces nos lo podemos creer o no», indicó la portavoz de las Tcae's de la Residencia de Flores del Sil, Cristina. «No nos lo creemos, no nos vale de nada que en este convenio no lo hagan pero en el siguiente te la metan doblada», subrayó la representante del colectivo de afectadas.

Insisten en que en ningún caso aceptarán que se les quite la categoría porque «en el momento que quiten Tcae del convenio nos quitan todo, no tenemos derecho ya a nada».

Así las cosas, las Tcae's del Bierzo aguardan la respuesta a la petición lanzada ante el Procurador del Común y anuncian que participarán en la concentración que tendrá lugar el 16 de mayo en Valladolid.