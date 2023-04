Sugus, Calentando los Motores y We Care Less ponen el toque punk rock al Morticia

Sugus, Calentando los Motores y la banda local We Care Less ponen el toque punk rock al Morticia de Ponferrada. Será este sábado 29 de Abril a partir de las 21.30 horas (apertura de puertas media hora antes) con entrada gratuita hasta completar aforo.

En activo y sin detenerse desde 1995, Sugus siguen incombustibles, avanzando a pasos de gigante con cada nueva referencia discográfica. Punk rock melódico, rápido y directo, con la mezcla justa de rabia y melodía, y unas letras tan estúpidas como irónicas. Continúan extendiendo el mensaje por su cada vez más amplia legión de fans en Europa y Asia.

Tras la publicación de '1995' en otoño de 2018, en diciembre de 2021 ve la luz 'Tolai!', editado con los sellos Snap!! Records, CGTH Records y Monster Zero. Su presentación en directo en la sala El Sol de Madrid en enero de 2022 colgó el cartel de sold out. Sus feligreses asistieron en masa a la convocatoria, en plena explosión ómicron y pintando bastos en todas partes. Casualidad o no, tan solo unos días antes habían estrenado el vídeo de 'Animal de costumbres', incluido en su trabajo más reciente, «Tolai!».