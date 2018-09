USE solicita medidas urgentes para regular el tránsito de coches en el casco antiguo de Ponferrada Calle del Reloj en Ponferrada. / César Sánchez La formación asegura que si no se pone solución los turismos particulares seguirán «campando a sus anchas» también durante las fiestas de la Encina, fechas en las que la afluencia de peatones en dicha zona es «muy elevada» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Martes, 4 septiembre 2018, 17:13

USE Bierzo ha solicitado al equipo de gobierno de Ponferrada que tome medidas urgentes para regular el tránsito de vehículos en el casco antiguo de la ciudad. Unas medidas que son, a su juicio, muy necesarias, sobre todo ahora que llegan las fiestas de la Encina, para que los turismos particulares no sigan «campando a sus anchas» por la zona histórica de Ponferrada.

Y es que según el concejal Santiago Macías, en las fiestas patronales en zonas peatonales como la Plaza de la Encina, la calle del Reloj y la Plaza del Ayuntamiento, la afluencia de gente «es muy elevada» y últimamente la calle del Reloj, por poner un ejemplo, «se ha convertido poco menos que en una arteria circulatoria de la ciudad y resulta imposible, sin ir más lejos, pasear por ella con niños con cierta seguridad». Algo que también ocurre a diario en la Plaza del Ayuntamiento, que «es invadida por algún conductor, posiblemente despistado pero víctima de la total ausencia de elementos físicos que impidan el acceso a este espacio».

Macías cree que el problema radica precisamente en la negativa de la alcaldesa a dar continuidad al mantenimiento de los bolardos mecánicos hace ya tres años, «ya que el anunciado sistema de cámaras ni funciona ni servirá más que como elemento punitivo, pero no disuasorio ni mucho menos seguro ante un posible conflicto de orden público del que ninguna ciudad, por desgracia, está exenta».

Por ello, el edil considera que lo que ahora mismo es acceso libre de los vehículos al casco antiguo es «dañino» para el propio mantenimiento de la zona histórica de la ciudad y, sobre todo, «menoscaba el disfrute de la misma por parte de la ciudadanía y de los visitantes».

De este modo, USE Bierzo pide al equipo de gobierno que «se ponga manos a la obra» y, al menos durante las fiestas de la Encina, habilite los medios necesarios «para que los peatones puedan caminar con tranquilidad a cualquier hora por lugares que les corresponden». «Mejor, eso sí, que no rescaten para ello algún antiguo romance, no sea que vuelvan a tratar de colar esas cámaras con las que parece ser que están tan enredadas», concluye la formación.