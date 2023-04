Los sindicatos alientan el 1º de Mayo con un empleo que «avanza poco» en El Bierzo y que pasa por «tener infraestructuras»

Los sindicatos alientan el 1º de Mayo en defensa del aumento de los salarios, la bajada de los precios, el reparto de beneficios de las empresas y de la recuperación de un empleo que en El Bierzo «ha avanzado poco» en el ultimo año a pesar del leve descenso interanual, según puso de manifiesto este jueves el secretario comarcal de UGT, Omar Rodríguez durante la presentación, junto al responsable de CCOO, Ursicino Sánchez, de la manifestación que tendrá lugar este domingo a las 11.00 horas en Ponferrada.

Una situación que volverá de nuevo a echar a la calle a los bercianos y bercianas para reivindicar unas mejoras laborales que pasan en la comarca por la creación de tejido industrial, algo que las organizaciones sindicales creen que pasa irremediablemente por un plan que permita «tener infraestructuras» con referencia expresa a la autovía Ponferrada-Orense A-76, el lazo del Manzanal y el Corredor Atlántico «que cada vez genera más dudas», indicó Rodríguez.

Los sindicatos tienen claro que «para que haya empresas que generen empleo primero tenemos que tener infraestructuras y seguimos sin ellas, sin conexión a Galicia por Orense, sin resolver el tema del Manzanal y con el Corredor Atlántico unos días sí y otros no y cada vez genera más dudas», señaló el secretario comarcal de UGT. Una situación que entiende que «no atrae empresas y si no hay empresas que se asienten aquí no se se genera empleo», subrayó.

Desde las organizaciones sindicales resaltaron las «conquistas sociales y laborales» alcanzadas a nivel estatal con el diálogo social que «son totalmente nulas» en el caso de Castilla y León con el acuerdo de gobierno PP-Vox y donde «se está notando esa negativa al diálogo social con los agentes sociales». Asimismo, lanzaron una llamamiento a la patronal «para que sean responsables» y apoyen el cuerdo estatal de negociación colectiva «para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo».

Desde CCOO su responsable en El Bierzo, Ursicino Sánchez puso sobre la mesa la necesidad de luchar porque el IPC «sea compartido» a fin de que «no solo la inflacción sea a cuenta de los trabajadores y trabajadoras sino que los beneficios de las grandes y pequeñas empresas por la inflacción sean repartidos entre todas las partes».

Una lucha que Comisiones Obreras hizo extensiva a que tanto la subida de las pensiones como de los salarios de los convenios «no sea agua de mayo sino algo que dure en el tiempo, que se mantenga» para conseguir lograr «una estabilidad económica que permita a los trabajadores y a los pensionistas vivir holgadamente y no ser trabajadores pobres».