Las setas, protagonistas en Ponferrada

La Casa de la Cultura de Ponferrada acoge hasta el 12 de noviembre las XXVI Jornadas Micológicas del Bierzo, que organiza un año más la Asociación Cantharellus. Un concurso de setas naturales, otro de trabajos escolares, conferencias y eventos gastronómicos forman parte de un programa que ha contado con el chef del Restaurante Muna y primera Estrella Michelin de la comarca, Samuel Naveira, como conferenciante inaugural.

Naveira habló sobre gastronomía y setas y destacó la riqueza de este producto que, al igual que muchos otros, se ha visto afectado por el cambio climático. « El cambio climático es algo que se palpa, se nota que hemos pasado muy rápido al frío y eso ocasiona un cambio en el hábitat de la seta, entonces está cambiando y la primavera está siendo mucho más fructífera para la seta que el otoño», apuntó.

Además, del chef berciano, el propio presidente de Cantharellus, Manuel Bernado, será otro de los conferenciantes de esta edición, junto con un empresario de Soria, José Beakoetxea, dedicado a la transformación y elaboración de productos gourmet con las setas.

De hecho, el aprovechamiento de las hongos destaca en muchos lugares, como por ejemplo la propia Soria, algo que se podría realizar en el Bierzo con la puesta en marcha de un parque micológico. Cabe recordar que fue el Consejo Comarcal el que abanderó este proyecto, e incluso en 2017 se llegó a disponer de cerca de 15.000 hectáreas de monte -cedidas por juntas vecinales y ayuntamientos- para crear este parque, según explicó Manuel Bernardo, pero que «de repente se ha producido un silencio administrativo, un apagón y ya no sabemos más, me imagino que el Consejo sabrá más», indicó el presidente de Cantharellus, que espera que se llegue a realizar «porque no es un capricho, las setas solo se pueden vender si son de un parque micológico». En ese sentido, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, que también estuvo presente en la inauguración de las jornadas, confió en el critero de Manuel Bernardo en este asunto. «Hay que oír y dejarse guiar por Manuel, que siempre es muy sensato», apuntó.

Trabajos escolares del concurso.

Casi 2.000 alumnos participantes

Las Jornadas Micológicas Bercianas también han reunido el talento e imaginación de los más pequeños que han participado a través de sus colegios e institutos con una gran cantidad de trabajos. Más de un centenar elaboraciones colectivas, cerca de 60 profesores, 22 colegios del Bierzo y Valdeorras y unso 2.000 alumnos son el resultado del concurso de dibujo, pintura o manualidades, cuyos trabajos se pueden ver en la Casa de Cultura.

También se pueden ver las setas naturales recolectadas, que «hay menos cantidad que otros años, porque el cambio climático es más que evidente y las setas prefieren ahora otras épocas para salir, las heladas las asustan muchísimo y no salen al exterior». En ese sentido, se podrán ver entre 50 y 60 especies diferentes, tanto comestibles como tóxicas y venenosas.