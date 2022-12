Sanidad garantiza la asistencia pediátrica urgente en Ponferrada

La Gerencia Regional de Salud, ante las noticias surgidas sobre el fin de la atención urgente pediátrica prestada en el Centro de Salud Ponferrada II, conocido como Pico Tuerto, ha lanzado un comunicado en el que afirma que este servicio para los menores de 14 años- que suman 7.300 tarjetas sanitarias en la capital berciana- se realizará de modo provisional en el Hospital El Bierzo «con todas las garantías de calidad y seguridad».

Además, asegura que el equipo directivo de Sacyl en la comarca del Bierzo lleva trabajando «desde hace semanas», en coordinación con los Servicios Centrales de la Gerencia Regional de Salud, en la búsqueda de «soluciones adecuadas para poder atender de nuevo las urgencias pediátricas en Atención Primaria».

Este servicio, que se prestaba por las tardes -hasta las 22 horas- y los fines de semana, dejará de funcionar en el centro de salud Ponferrada II a partir del 3 de enero.

Cabe recordar que en la actualidad solo hay seis pediatras que realizan las guardias en Pico Tuerto, mientras que 11 están exentos. Una situación que fuentes sanitarias calificaron en su momento de «insostenible».

Ramón: «Es una de las cosas que moviliza a la ciudadanía»

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, se refirió este jueves a este asunto. Aseguró que la gerente le explicó la escasez de pediatras y que muchos de ellos habían llegado a una edad en la que tienen el derecho por ley de no hacer guardias «pero también se me dijo que se estaba estudiando la posibilidad de mantenerlas aunque no fuera en todo el horario que tenían, que era hasta las diez de la noche».

Finalmente no ha sido así y el regidor cree que «esa es una de las cosas que moviliza a la ciudadanía, el cuidado de los niños y de los mayores especialmente moviliza a la ciudadanía y debe movilizarla», concluyó.