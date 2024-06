Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 23 de junio 2024, 09:26 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El popular Marco Morala sopla las velas de su primer año como alcalde de Ponferrada tras arrebatarle el bastón de mando al socialista Olegario Ramón gracias al pacto de gobierno con Coalición por El Bierzo y en el que los concejales de Vox, que le apoyaron en la investidura, se han instalado en la oposición. Se muestra satisfecho del trabajo realizado por un equipo cohesionado y firme al que todavía le quedan mucho retos por afrontar en los tres años que restan de legislatura. Por delante proyectos tan importantes como el nuevo contrato del Servicio Municipal de Transportes, la aprobación de la ordenanza para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o la construcción del nuevo centro de salud Ponferrada I en la zona alta de la ciudad.

Cumple su primer año llevando las riendas del Ayuntamiento de Ponferrada, ¿que balance realiza de estos 365 días pilotando la gestión municipal?

Como bien manifesté el día que tomé posesión como alcalde en el salón de plenos, no hay mayor honor para un ponferradino que ser alcalde de la ciudad que le ha visto crecer y puedo corroborarlo. Ha sido un año muy intenso pero realmente ha sido una experiencia apasionante, que me ha permitido conocer, en primer lugar, la interioridad del Ayuntamiento y eso ha sido desde luego lo más importante, gestionar el presente y el futuro de la ciudad. El balance ha sido positivo. En un camino siempre hay momentos de dificultad y otros en los cuales se alcanzan las expectativas que tenías marcadas, como en la vida. Creo que hemos reorganizado la Casa, que era un primer paso muy importante, y desde luego que cuento con un equipo de concejales, grandes gestores, trabajadores, realmente brillantes y que van a permitir con todos los objetivos que nos marcamos para este periodo de cuatro años alcanzar el desarrollo de ese programa de gobierno.

¿Cómo valora el pacto de gobierno con Coalición por El Bierzo?

No puedo desear mejores socios de gobierno que los dos concejales de Coalición por El Bierzo, tanto Iván Alonso como David Pacios. Es un pacto que en el día a día lo que ha hecho es poner de manifiesto un respeto, una lealtad recíproca, un trabajo en sintonía, en común y, desde luego, un conocimiento pleno de Ponferrada, de su realidad, de sus necesidades. Estoy muy contento y va a ser un pacto del que van a brotar beneficios, sin duda, para nuestra ciudad.

¿Cuál es la salud de ese pacto y en qué punto se encuentra?

La salud es inmejorable, cada uno en nuestra área, perfectamente coordinados, con una sintonía absoluta, con un respeto absoluto, teniendo muy claras las cosas, trazando proyectos de ciudad a de corto medio y también porqué no, a largo plazo. Creo que este es un pacto que va a dar réditos muy importantes a la ciudad de Ponferrada y, por extensión, como cabecera y locomotora del Bierzo, a toda la comarca.

Vox entró en ese acuerdo a tres del que luego se desligó provocando la primera crisis de gobierno, ¿cómo está la relación con los dos concejales de la formación de Abascal después de que le acusaran de traidor?

Hay que partir desde el origen. El acuerdo con Vox fue un pacto de nombramiento de alcalde, no un pacto de gobierno, a partir de ahí se llegó a una serie de acuerdos, entre ellos la creación de dos institutos que debían capitanear los concejales de Vox y dimos los pasos necesarios para crear esos institutos, que se podían crear, de hecho, dentro de los presupuestos de 2024 iba un anexo en el cual se dotaba presupuestariamente a estos dos institutos y se sentaban las bases jurídicas para la creación de los mismos. Era posible crear institutos, de una forma jurídica determinada, pero era posible generar unos institutos con un grado de competencia, desarrollo y resposabilidades que era lo que habíamos pactado en su momento.

Ciertamente durante la negociación de los presupuestos se alcanzó también otro acuerdo ampliando las delegaciones iniciales a esos dos concejales y aceptando una serie de enmiendas, no todas, a los presupuestos. Lógicamente esas enmiendas debieron ser sometidas a la preceptiva Comisión de Hacienda y, desde luego, al conocimiento de todos los grupos que integran la Corporación municipal. Por eso suspendí la celebración de ese pleno de presupuestos y por eso dejé sin efecto esa ampliación de competencias de los concejales de Vox. La reacción de ellos fue renunciar a todas las competencias y a sus sueldos y desde ese momento se instalaron como grupo de la oposición.

Y esa la relación que tenemos los dos grupos de gobierno Coalición por El Bierzo y el Partido Popular con el grupo muncipal de Vox, es un grupo instalado en la oposición y sí que me gustaría del no es no, del no por el no, y que tuvieran la altura de miras, el sentido de ciudad y la responsabilidad suficiente para apoyar esas propuestas de acuerdo que hemos llevado a pleno y que son necesarias y beneficiosas para la ciudad.

«No puedo desear mejores socios de gobierno que los dos concejales de Coalición por El Bierzo, tanto Iván Alonso como David Pacios»

¿Cree que su postura podría ser una zancadilla el resto de la legislatura?

Nosotros vamos a seguir trabajando con normalidad, vamos a seguir llevando a Junta de Gobierno y a Pleno todos aquellos acuerdos que son necesarios, beneficiosos y que entran dentro de nuestro programa de gobierno para la ciudad. A partir de ahí cada uno deberá asumir sus propias responsabilidades y rendir cuentas no ante el alcalde y el equipo de gobierno sino ante la ciudadanía de Ponferrada.

Precisamente esa situación le obligó a abrirse a un acuerdo con el PSOE para poder sacar adelante los presupuestos…

Yo creo que es bueno, porque hemos lanzado un mensaje a la ciudadanía de que el diálogo es posible, que alcanzar acuerdos es posible y que huir de la polarización y de la crispación política también es posible. Creo que tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular hemos demostrado estar a la altura y hemos lanzado un mensaje a la política, incluso a la nacional, de que otra forma de ejercer la política es posible y, desde luego, es beneficiosa para el ciudadano, para el cual estamos aquí y es al que nos debemos.

El primer edil ponferradino cumple su primer año al frente del gobierno municipal. Carmen Ramos

¿Siguen con la mano tendida a los socialistas? ¿Hasta qué punto?

Somos dos partidos con vocación de gobierno y con sentido de responsabilidad. Sí, se sigue trabajando con otra serie de temas que son importantes para el Ayuntamiento. Hay dos equipos que están hablando y desde luego a ese diálogo no vamos a renunciar nunca a él. Creo que es posible alcanzar también otros acuerdos que serán beneficiosos en determinados ámbitos para Ponferrada.

¿Ahora mismo se está trabajando en algún aspecto?

En varios. De hecho voy a convocar en breve comisiones especiales. La primera será para analizar el transporte público urbano de Ponferrada para que el existe ahora mismo un contrato extraordinario. En el seno de esa comisión en primer lugar tenemos que decidir qué tipo de gestión es posible y cuál es la mejor para Ponferrada respeto a este servicio, si una gestión directa municipal o una gestión externalizada como se ha desarrollado siempre y como ocurre en la actualidad. En el seno de esa comisión recabaremos todos los informes jurídicos, técnicos y económicos y a partir de ahí yo creo que vamos a alcanzar y entre todos vamos a demostrar, soy confiado, y en este caso especialmente confiado en que estemos todos a la altura y ofrezcamos al ciudadano de Ponferrada un servicio a la altura de las necesidades de la Ponferrada de 2024.

Este es uno de los contratos importantes para la ciudad. En esa comisión ¿hay ya alguna propuesta por parte del equipo de gobierno?

Primero vamos a recabar informes y a partir de ahí aplicar el sentido común, lo que sea mejor para Ponferrada yo creo que debemos intentar sacarlo adelante. Si esos informes nos dicen que es mejor la gestión directa municipal por parte del equipo de gobierno iremos a ella, si dicen que no es mejor, que lo mejor es la externalización, la propuesta a todos los grupos políticos será esa externalización. Creo que en este sentido hay que tirar de datos objetivos porque aquí la ideología hay que mantenerla al margen cuando hay otra serie de objetivos: prestar un buen servicio de movilidad al ciudadano, con la máxima calidad al mejor coste posible.

Desde las filas del PSOE echan en falta trabajo y les acusan de que lo único que han hecho es rematar proyectos que ellos impulsaron…

De ese balance lo único que puedo decir y que me ha disgustando enormemente es que el señor Ramón diga que baila mejor que yo. Eso realmente no lo comparto, lo discuto, porque él está muy encasillado en esa jota Fornela que utilliza para todo tipo de estilos de música. Al margen de esto, este equipo de gobierno ha trabajado intensamente, muchísimo, en primer lugar, en intentar poner orden a una Casa que encontramos absolutamente desordenada y caótica; en segundo lugar, en iniciar nuestros propios proyectos; en tercer lugar, trabajando y manteniendo innumerables reuniones de contacto con administraciones superiores, nos reciben autoridades autonómicas e incluso del Gobierno de España a todos los niveles. Desde luego que el trabajo ha sido intensísimo con nuestros propios proyectos.

En cuanto a los proyectos heredados, hemos rectificado un porcentaje altísimo de ellos porque entendíamos que no eran los apropiados para Ponferrada, muchos eran realmente improvisaciones y proyectos descabellados que no tenían sentido ninguno. A partir de ahí, los pocos que alguno habrá que haya sido interesante y lo hemos continuado, pero la gran mayoría los hemos retocado, los hemos reformado a la Ponferrada que nosotros entendemos que es la Ponferrada que nosotros queremos diseñar.

«El PP y el PSOE somos dos partidos con vocación de gobierno y con sentido de responsabilidad y creo que podemos alcanzar acuerdos beneficiosos para la ciudad»

¿Qué va a pasar con la Zona de Bajas Emisiones? ¿Se verá obligado el Ayuntamiento a devolver algunos de los fondos a la Unión Europea?

Aquí o se devuelven todos o ninguno. El riesgo y la realidad es que al no haber aprobado en tiempo esa ordenanza la restitución de esos fondos, y no solo esos sino también intereses y una posible sanción, tendríamos que aplicar una Zona de Bajas Emisiones más restrictiva todavía que la que nosotros llevamos a pleno.

No hay que olvidar que con esa ordenanza cumplíamos nuestro compromiso electoral y de gobierno, no se ibaa aplicar la ZBE diseñada por el PSOE, no se iba a sancionar, iba a haber una accesibilidad absoluta de todo tipo de vehículos a esa zona que diseñó el Partido Socialista de Olegario Ramón y nosotros ya no pudimos retocarla en cuanto a las calles afectadas, a la zona y a la amplitud de la misma que está a 800 metros de un centro comercial no debemos olvidarlo, que se realizó sin consenso con los comerciantes y vecinos y sin un estudio de impacto económico que era vital para poder aprobarla.

Nosotros hemos mantenido distintas reuniones después de que nos votaran en contra tanto Vox como el PSOE en aquel pleno con las asociaciones de comerciantes y la petición de todos ellos es que se apruebe la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones que llevamos a pleno sin que se modifique ni un solo punto, ni una sola coma. Estamos también dialogando con el Partido Socialista para intentar aprobar esa ordenanza y por lo menos que no se aplique una ordenanza muy restrictiva que sería la que nos impondrían desde Europa.

¿En qué estaría dispuesto a ceder el equipo de gobierno en la negociación de esa ordenanza?

Si hago caso a las peticiones de los comerciantes en nada, si hago caso al cumplimiento de nuestro compromisos en nada, pero está el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, trabajando con un equipo del PSOE. Soy optimista y espero que alcancemos un consenso entre los partidos políticos responsables, de ciudad, y que aprobemos la ordenanza, si puede ser la misma que presentamos a pleno mejor que mejor. Aquí nadie gana ni pierde políticamente, aquí quienes ganarían serían los comerciantes y la ciudad de Ponferrada.

Morala defiende la estabilidad del equipo de gobierno gracias al pacto con Coalición por El Bierzo. Carmen Ramos

Entrando en materia económica, ¿descarta definitivamente una subida de impuestos?

En 2024 sin duda. Hemos aplicado incluso una bajada de impuestos y lo explico. Estaba prevista y se debió incrementar los impuestos aplicando el IPC en este año y no se hizo, y no subir el IPC en los tributos locales en el contexto económico en el que nos estamos moviendo en realidad en una rebaja tributaria de facto. Desde luego que en 2024 no va a haber incremento tributario, sin lugar a la menor duda, y vamos a ver cómo evoluciona este mandato.

Hemos encontrado sorpresas que no esperábamos, una herencia de una deuda descomunal del anterior equipo de gobierno, esos siete millones de deuda con FCC, 2,5 millones que habrá que restituir a Europa por la no aplicación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, esos 2,5 millones que tenemos todavía pendientes del Mundial de Ciclismo, y más que van a llegar, entonces claro, una cosa es lo que uno prevé en un determinado momento y otra cuestión es que la vida, la administración y la realidad va evolucionando, va cambiando y con este tipo de sorpresas vamos a ver hasta que punto podemos mantener aquel compromiso electoral de una reforma tributaria profunda. Va a ser muy complicada en este contexto en el que no estamos encontrando. La realidad es que nos hemos visto sometidos sorpresivamente condenados al plan de ajuste de Olegario Ramón y del Partido Socialista Obrero Español y en ese escenario económico va a ser realmente muy difícil una rebaja tributaria profunda en los tributos locales./

Sobre proyectos importantes, ¿en qué punto se encuentra el del nuevo centro de salud Ponferrada I de la zona alta de Ponferrada? ¿Hay fecha de inicio de las obras?

En primer lugar, ya tiene dotación presupuestaria por parte de la Junta de Castilla y León. En segundo lugar, se deshechó la propuesta del anterior equipo de gobierno porque a la propia Consejería de Sanidad no le gustaba esa ubicación por distintos motivos y coincidía con el equipo de gobierno del Partido Popular y Coalición por El Bierzo. Habría que construir un edificio de varias plantas cuando ahora se va a otro tipo de estructuras, la accesibilidad es más complicada donde estaba previsto por el anterior equipo de gobierno, y tiene una accesibilidad más fácil y mejor para vehículos particulares y de emergencias en la ubicación que nosotros hemos planteado en el cementerio del Carmen.

En la situación actual, como anuncié en su momento, mi compromiso es exhumar todos los restos que están en el cementerio del Carmen. Creo en la dignidad humana por encima de todo, no puede consentirse, por lo menos yo como alcalde no lo voy a permitir, que ningún ser humano se encuentre indebidamente enterrado en esa zona, por lo tanto vamos a sacarlo extramuros del cementerio del Carmen y estamos trabajando con los promotores del desarrollo de ese para cuanto antes fijarlo definitivamente y ponerlo a disposición de Sacyl. La cuestión es que los trámites burocráticos son lentos pero yo creo que debemos trabajar en ese sentido, implementarlo en esa zona porque es la que encaja mejor a todos los intereses y, desde luego, respetar y culminar esa exhumación de todos lo restos que se encuentren indebidamente e inhumanamente enterrados en ese espacio.

«El tráfico que está soportando la avenida del Castillo es de los más importantes de Ponferrada y hay que darle otras opciones»

¿En cuanto a la fecha de inicio de obras se irá más allá de este año?

Esperemos que cuanto antes. La dotación presupuestaria de la Junta es para 2024. Nosotros vamos a agilizar al máximo posible todos los trámites.

Una dotación ¿para obras sobre el terreno o para el proyecto?

La Junta ya tiene proyectos tipo por lo que sería simplemente implementarlo ahí. Va a ser un centro de salud moderno, puntero, con todos los avances tecnológicos. Simplemente será la puesta a disposición del terreno y por parte de la administración autonómica iniciar la ejecución del proyecto.

En cuanto a la controvertida actuación del soterramiento de la avenida del Castillo, ¿qué opciones se barajan y para cuándo se fija el comienzo de los trabajos?

Siempre he dicho que el PP en su programa electoral, no solo de 2023 sino en el de 2019, hablábamos de peatonalización de ese entorno porque, en primer lugar, es una zona importante de densidad turística, pasa el Camino de Santiago y hay elementos emblemáticos, por ejemplo el Castillo de los Templarios que hay que proteger, que hay que dimensionar. Por otra parte, el tráfico que está soportando esa zona es realmente de los más importantes de Ponferrada y hay que darle otras opciones.

¿Qué opciones? Se están culminando distintas a presentar a la Junta de Castilla y León. El compromiso del pacto de gobierno con Coalición por El Bierzo fue que una vez que lo tuviéramos yo lo trasladaría a la Junta para que financiara esas actuaciones. El soterramiento es una de la opciones. Yo he pedido más. Coalición por El Bierzo también está trabajando por más opciones. Trabajaremos por la más beneficiosa y también por la más realista dentro de las posibilidades que se nos presenten.

Todas estas cuestiones, dado el entorno en el que hay que ejecutar actuaciones van a estar muy determinadas por informes patrimoniales, jurídicos y económicos, pero especialmente de Patrimonio, dado que es un entorno en el que existen yacimientos importantes de restos arqueológicos e históricos y esa es una cuestión que hay que tener muy, muy en cuenta. Pero, sin duda, el objetivo es la peatonalización de ese entorno, a partir de ahí vamos a seguir trabajando en distintas opciones.

¿Teme el alcalde a una posible moción de censura, teniendo en cuenta que CB ha dicho que está dispuesto a escuchar al PSOE pero sin Olegario Ramón?

Rotundamente no. Estamos trabajando como un equipo, no de 10 concejales del P y 2 de Coalición, somos un equipo de 12 y esto en el día se nota, existe una gran sintonía, un proyecto a medio corto y largo plazo de los dos partidos y vamos a continuar trabajando con la máxima lealtad y el máximo respeto durante estos tres años que restan de mandato y se verán frutos fecundos para Ponferrada. No tengo ningún temor a una hipotética moción de censura. Por otra parte, el mensaje que hay que lanzar a la ciudadanía es un mensaje de estabilidad y lo lanzo, existe un equipo de gobierno absolutamente estable, comprometido y que va a permanecer unido hasta el final del mandato.

¿Cómo le ha sentado alcalde que finalmente la SD Ponferradina no haya podido continuar en el camino hacia el ascenso?

Como aficionado a la Deportiva lógicamente me disgusté, no puedo decir otra cosa, pero somos luchadores, yo siempre he dicho y generé un hashtag en ese momento que Ponferrada nunca se rinde, la Deportiva nunca se rinde, pues vamos a iniciar un nuevo proyecto deportivo y espero que en la temporada 2024/2025 sea la temporada en la que recuperemos esa categoría que en realidad se merece la Deportiva Ponferradina, Ponferrada y El Bierzo.