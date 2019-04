Rosa Luna deja Ciudadanos con críticas a la cúpula regional sin aclarar su futuro político Rosa Luna, emocionada, al anunciar que deja Ciudadanos. / CÉSAR SÁNCHEZ La hasta ahora portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Ponferrada y el Consejo Comarcal del Bierzo asegura que «las ambiciones personales a nivel autonómico están destrozando el partido» CÉSAR FERNÁNDEZ / DAVID ÁLVAREZ Ponferrada Lunes, 1 abril 2019, 20:06

La hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ponferrada y el Consejo Comarcal del Bierzo, Rosa Luna, ha anunciado este lunes su renuncia a las actas de concejal y consejera, así como a su carné de militante con críticas a la cúpula regional de la formación naranja. «Las ambiciones personales a nivel autonómico están destrozando el partido», dijo Luna, que en estos días ha sonado como posible integrante de la candidatura municipal del Partido Popular liderada por Marco Morala. «A día 1 de abril mi decisión es dejar esta etapa», se limitó a declarar sin aclarar su futuro político.

Luna resolvió la primera parte del misterio, el de su continuidad o no en Ciudadanos, arremetiendo contra la «situación de tremenda inestabilidad interna surgida en el seno del partido a nivel autonómico». Pero dejó en el aire la cuestión latente, la de su futuro político, que algunas informaciones sitúan en la órbita del PP, remitiéndose a lo sucedido hace cuatro años, cuando su vida dio un giro copernicano al aceptar la propuesta de Cs de liderar la lista en Ponferrada cuando tenía previsto mudarse a Estados Unidos. «Y mi vida cambió de una día para otro», zanjó sin ir más allá.

«Me veo incapaz de poder ejercer con libertad y eficacia la labor encomendada por los ciudadanos», aseguró Luna, que criticó los «enfrentamientos y ambiciones personales» que, a su juicio, «están destrozando el partido». «No voy a ser yo quien colabore con esta destrucción», afirmó.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ponferrada, Rosa Luna, durante su comparecencia de esta tarde en la que ha anunciado su dimisión de todos sus cargos y la baja del partido / CÉSAR SÁNCHEZ

Confianza rota

En esa línea, Luna recordó que Cs fue el partido que, en 2015, le abrió las puertas a la política, un reto que afrontó «cargada de ilusión» pero que se ha tornado en «decepcionante». «La confianza que deposité en algunas personas se ha roto y no puedo decir que Cs me ofrezca una oportunidad ilusionante como lo hizo al principio», aseguró. Como ejemplo de esta situación, Luna hizo referencia a la dimisión, esta misma mañana, de una edil de la formación naranja en Zamora o a la renuncia de la portavoz en Valladolid, Pilar Vicente, a presentar su candidatura a la Alcaldía. La hasta ahora edil no mencionó a su compañera de filas en la Corporación, Ruth Santín, pero sí a otros colaboradores, entre los que destacó a su jefa de prensa, Ana Rosalina López, a quien agradeció «su apoyo incondiconal y su paciencia».

Respecto a su futuro inmediato, Luna confirmó que se dará de baja en el partido tan pronto como terminen los trámites de renuncia a sus cargos y aseguró que se centrará en terminar sus últimas asignaturas del Grado de Derecho y en su proyecto profesional. Preguntada por los rumores que la sitúan en la lista del PP de cara a las próximas elecciones municipales, la exconcejal reiteró que «a día de hoy» abre un «periodo de reflexión», aunque admitió que «la vida da muchas vueltas».

Francisco Vime, su sustituto

Por lo pronto, su asiento en el Ayuntamiento de Ponferrada lo ocupará el número 3 de la candidatura de 2015, Francisco Vime, si da tiempo a resolver los correspondientes trámites administrativos antes del relevo en la Corporación por las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.

A la hora de hacer balance de su etapa en el Ayuntamiento y en la institución comarcal, Luna defendió los principios de «responsabilidad, honradez y eficacia en la gestión» que han regido su acción y agradeció, emocionada, el respaldo de los vecinos y el apoyo de compañeros en el partido y en la Corporación. «En esta etapa he podido poner sobre la mesa parte del proyecto en el que creo para el municipio y la comarca» valoró Luna, que se comprometió a continuar «desde fuera del proyecto» su acción política, entendida como «labor al servicio de otros». «Nunca dejaré de luchar por mi tierra», afirmó.