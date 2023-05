«Resolviendo los problemas del día a día de los ponferradinos crearemos futuro»

Hasta hace pocos años Manuel Ferreiro era el que realizaba las entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Ponferrada. Ahora es él el entrevistado como cabeza de lista de la UPL, un partido que les ha permitido desarrollar una «idea nueva y libre» para ofrecer a los ciudadanos una «alternativa real» que permita sacar a Ponferrada del «aburrimiento». Crear empleo y empresa son los puntos fundamentales de un programa con iniciativas que buscan frenar la sangría poblacional que sufre la capital berciana.

Manuel, después de más de 20 años informando a los ponferradinos, ahora has pasado tú a ser noticia, encabezando la lista de UPL-Bierzo en Ponferrada. ¿Te resulta todavía raro estar del otro lado de la cámara?

Sí, casi todavía no me lo creo, han pasado 32 o 33 años del otro lado de la barrera viendo los toros de un modo donde intentas llevar a cabo una labor lo más profesional posible de información, de contar cosas a la gente y, después, de repente te ves tú siendo el objetivo de las cámaras, de los compañeros, y es una situación un poquito extraña pero que también tiene su parte de seducción, no porque te sientas protagonista de nada sino porque te sientes satisfecho con tu idea porque está siendo recogido por otra gente, por los colegas, por los periodistas para transmitir a los ciudadanos. Es decir, lo que tú dices se entiende que es interesante porque están los medios de comunicación que son los notarios de la actualidad.

«Hay que asentar empresa, crear empleo y fijar población»

¿En qué momento te planteaste este cambio de rumbo en tu carrera?

Yo tenía una idea de intentar hacer algo por mi ciudad y por el Bierzo en la cabeza rondando desde hace mucho tiempo. No se dieron antes las circunstancias ni tampoco me seducía mucho lo que me podían ofrecer otros partidos políticos. Entonces, en un buen momento pon una relación de amistad con José Ramón García, el procurador en las Cortes autonómicas, nos presenta un amigo en común, de esas conversaciones pues yo le expongo mi idea que tenía no sé si política, todos llevamos un político dentro, pero sí una idea de ciudad, una idea de ayudar a los demás, una idea de intentar hacer algo por cambiar el rumbo de Ponferrada, del municipio y del Bierzo y él me dice que con toda la libertad si quiero formar parte de la familia de UPL que me iban a dar toda la libertad para intentar poner en marcha ese proyecto. Yo lo pienso, lo comento con la familia y decidimos que íbamos a intentar sacar adelante este proyecto y así fue como nos hemos metido de lleno en esta aventura tan apasionante.

Ampliar

¿Cómo está Ponferrada bajo tu punto de vista?

No está bien, está en la situación complicada, es un enfermo pero que, lo vengo diciendo, no es crónico, es decir, tenemos un potencial como ciudad histórico y cultural que nos enorgullece muchísimo, tenemos un potencial natural y un potencial para poder atraer empresa en un momento que se fue y que cerró pero que está ahí con un potencial que le convierten en una ciudad que se puede recuperar y que la tenemos que convertir nuevamente en el motor económico del Bierzo y un potencial económico del noroeste de España.

¿Y qué pueden hacer la UPL y Manuel Ferreiro para ello?

La idea política que teníamos en mente y que intentamos desarrollar, es decir, resolver los problemas del día a día que tienen las personas, los que le van a mejorar la calidad de vida resolviendo esos problemas crearemos futuro. Los vecinos del municipio de Ponferrada están haciendo un gran esfuerzo en todos los sentidos impositivos, la ciudad no está limpia, no hay trabajo, el que debiera, se necesitan mejorar los servicios básicos, sin embargo están pagando muchos impuestos, están siendo muy resignados y muy pacientes con los que nos viene dirigiendo y que no lo han hecho bien, evidentemente porque si no no estábamos en esta situación. ¿Qué podemos hacer nosotros? No somos un partido ni de derechas ni de izquierdas, somos un partido, una idea política de la gente, entonces mirando de frente a la gente, resolviendo sus problemas, intentar sacar a Ponferrada de este aburrimiento que tiene en todos los sentidos y la clave de todo es crear empresa y crear empleo, si no es muy difícil. Hay que frenar esta sangría de población que tenemos, una situación muy compleja, la pérdida de dos personas por día en los últimos cuatro años es difícil de soportar porque los tributos que pierdes del Estado también son importantes. Hay que asentar empresa, crear empleo y fijar población.

La UPL ha ido en línea ascendente en los últimos años, con representación en la Diputación y en las Cortes, pero en Ponferrada no ha presentado candidatura en más de una década. ¿Por qué ahora? ¿Crees que esa progresión podría darse aquí?

Sí, hubo algún intento pero nosotros tenemos la gran ventaja de que partimos con una idea libre absolutamente, apoyada por un partido que, como bien dices, está en una línea ascendente, que ha tenido unos resultados magníficos en las autonómicas pero ya lo había tenido hace cuatro años en los comicios municipales con muchos alcaldes, en la zona del alfoz de León y de la montaña, con representación en la Diputación y también con representación importante en el Ayuntamiento de León. El gran 'boom', un poco la sorpresa, pero que es fruto del trabajo, han sido las autonómicas, donde UPL en el Bierzo y Laciana, por ejemplo, le ha ganado a Coalición por El Bierzo y de los tres procuradores, uno de ellos es de Ponferrada, y además yo creo que, por justicia, se ha ganado el nombre del 'procurador berciano'.

Es un partido con una estructura pequeña que tiene representantes donde nosotros podemos llamar a la puerta en administraciones que son claves para el desarrollo de la comarca porque una de ellas es la Junta de Castilla y León, en el caso particular de Ponferrada de más de 20.000 habitantes y también en el conjunto del Bierzo, y después la Diputación para poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Ahí tenemos representación, ahí podemos llamar y ahí tenemos el tenemos la posibilidad de que nos hagan caso y de ello hemos dado cuenta ya en los últimos días de Proposiciones No de Ley que se han presentado por iniciativa de este grupo de personas que formamos la candidatura, por cierto, creo que tenemos la mejor candidatura de Ponferrada, que ha surgido de una idea con una condición, que no tenían que tener pasado político, mejor dicho, que no hubieran pertenecido a ninguna lista y que lo que nos mueve es la ilusión. Entonces, un partido joven pero con un potencial importante, con un crecimiento tremendo y estamos convencidos de que los electores de Ponferrada van a responder. Es más, si responden bien los electores de Ponferrada, las posibilidades de llegar al Gobierno o al Congreso de los Diputados es muy importante. La ciudad se juega mucho, nuestro proyecto es ambicioso y la UPL también puede dar un paso de gigante en el Bierzo porque el Bierzo también es León.

«Pedimos a los ponferradinos confianza y la podemos devolver con un estilo de gobierno diferente»

Y en Ponferrada poco hay que perder y mucho que ganar, ¿no?

Yo creo que vamos a ganar mucho, somos ambiciosos y no nos conformamos con nada que esté escrito de antemano. A mí me dicen, ¿con que te conformarías? No me conformo con nada, salimos a por todas, después el 28-M los electores responderán a las expectativas o no pero está muy claro, nosotros somos una alternativa importante. Tú escuchas a la gente y dicen es que hace ocho años voté a este partido y hace cuatro voté a este otro porque este no respondió, vamos a ver, si un partido te está defraudando, si los que se presentan son prácticamente los mismos, los alcaldes que ha tenido Ponferrada en los últimos años te han decepcionado, ¿por qué les sigues votando?. Nosotros somos otra posibilidad abierta, por lo menos danos una oportunidad y te pedimos esa confianza y te lo podemos devolver con un estilo de gobierno diferente.

Entonces, ¿salís a por todas?

Sí, salimos a por la alcaldía, no podía ser de otra manera. Somos humildes pero ambiciosos porque las ideas las tenemos muy claras. Después sabemos que los dos grandes partidos siempre están ahí y y así nos va también. Es que parece que son inamovibles y que no se les puede tocar, que te miran por encima del hombro, no, a las personas hay que mirarlas de tú a tú, de frente, y las ideas políticas se tienen que transformar en objetivos concretos y nosotros está claro lo que tenemos, son objetivos pero realistas, no positivistas, porque no todo se va a conseguir ni todo está tan bien pero somos realistas, queremos hacer cosas concretas.

Ampliar

El cambio que buscáis en Ponferrada se ha visto reflejado en tu precampaña con tus virales vídeos de Tik Tok, ¿es renovarse o morir para intentar llegar a todo el espectro de votantes, en especial a los jóvenes?

Es intentar llegar a todo el mundo. Tik Tok, Instagram, Facebook, Twitter, todo está funcionando muy bien. Me preguntabas antes que por qué decidí dar el paso ahora, pues a los 55 años, está demostrado que, a los 60, que a los 70, que a los 18, cuando haces una idea con ilusión, cuando lo planificas un poco, cuando haces una crítica sana, cuando intentas demostrar con cosas sencillas que algo no funciona bien, la gente responde y la gente contesta a esos impulsos que tú envías. Pues esto nace, como decías tú, tenemos mucho que ganar y poco que perder, yo creo que tenemos mucho que ganar, no queremos fracasar. Entonces partíamos de cero, sí con el apoyo de un partido, pero con una idea nueva, y tenemos que llegar a todo el mundo y vivimos en la sociedad de los medios de comunicación que van por unos caminos diferentes hace años, las redes sociales, tenemos que aprovecharlo todo, como lo vamos a intentar aprovechar también en el tú a tú en la calle, en las visitas, en los mítines, ahora empieza también otro tipo de movida que tenemos que ir compaginando y combinando con la redes sociales.

¿Te sorprendió toda la repercusión que tuvo el 'Y ahora Olegario qué hago'?

Sí, es chocante, cuando pones en marcha una iniciativa, la pones con la idea de que funcione bien, pero que funcione tan bien y en tan poco tiempo, que a partir de un vídeo que dura 12 segundos haya llamado tantísimo la atención, nos sorprende un poco, pero esa idea que teníamos de hacer este tipo de vídeo, nos llena de alegría porque está funcionando. Nos ha sorprendido un poco quizás la rapidez con que se ha movido en todos los sitios. Habrá algún vídeo más, no muchos, pero vamos a seguir con esa crítica dándole un poco de sentido del humor porque bastante cabreo hay ya en la calle con todos los problemas que tiene la gente y queríamos darle otro punto de vista, otra mirada.

Juventud y empleo son líneas fundamentales de vuestro programa, que además habéis implementado, a través de vuestro procurador en las Cortes, con varias Proposiciones No de Ley

Uno de los puntos ejes importantes de nuestro programa electoral sin duda alguna está en la juventud y va relacionado también con el empleo, con la formación. Evidentemente si no preparamos la ciudad para que se asiente la empresa nos vamos a crear empleo, perdemos población, nuestros jóvenes se van, la gente mayor se muere y no hay un atractivo para que la gente venga a vivir a Ponferrada. Entonces hemos articulado dos proposiciones pensando en los jóvenes, sobre todo en la Formación Profesional en ciclos superiores, estudiando un poco cuáles son los potenciales y los fuertes del Bierzo donde tenemos la industria de las renovables, sobre todo de la eólica principalmente, y después tenemos el sector servicios y el turismo como una base económica muy importante. Somos ciudad de destino de turismo de calidad pero lo tenemos que demostrar. Entonces, la primera PNL que fue muy bien acogida en las Cortes tiene que ver con ciclos superiores de Técnicos de Energías Renovables, y la segunda es la formación en ciclos medios en Cocina, Gastronomía y Turismo. Las dos han tenido muy buena acogida, me consta que desde el Gobierno de la Junta ya le han comentado a José Ramón pero después tienen que retratarse tanto PSOE como PP como Vox, que realmente quieran ayudar a Ponferrada y al Bierzo a salir de una situación formando a jóvenes que se especialicen para trabajar en las industrias renovables y en el sector servicios.