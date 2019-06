Entrevista / Olegario Ramón, alcalde de Ponferrada «Si no resolvemos el problema la limpieza y el TUP este equipo de gobierno habrá fracasado, pero lo haremos y en tiempo razonable» El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, en el balcón del Ayuntamiento. / CARMEN RAMOS «Nos vamos a poner con los presupuestos de 2019 y antes de que finalice el verano entiendo que tienen que aprobarse. También elaboraremos los de 2020, que deberían estar aprobados antes de final de año» CARMEN RAMOS Ponferrrada Domingo, 23 junio 2019, 15:10

Olegario Ramón afronta su primer mandato como alcalde al frente del Gobierno del primer ayuntamiento de El Bierzo aupado gracias al pacto de gobierno con Podemos y Coalición por El Bierzo. Un retopara los socialistas que recuperan el primer sillón municipal y que Ramón afronta consciente de la responsabilidad que entraña el cargo, con la mano tendida al diálogo y la voluntad de buscar consensos con el resto de fuerzas políticas, convencido de liderar un gobierno de cambio para Ponferrada.

Lleva apenas una semana ocupando el primer sillón municipal, ¿cómo ha sido el desembarco en la Alcaldía?

De momento estamos aterrizando y adaptándonos al nuevo cargo. La verdad es que en cuestiones de intendencia, de firmas electrónicas y de todo este tipo de cosas que genera el adoptar un nuevo cargo ya supone un tiempo importante y luego ya trabajando en la organización para el pleno del próximo viernes día 28 que será el primer paso para empezar a trabajar y que cada concejal asuma sus responsabilidades y su concejalía.

¿Por dónde ha empezado a trabajar el alcalde?

Dije en campaña que una de las primeras cosas que quería hacer era hablar con los funcionarios de la 'casa' y con los grupos políticos. Y al menos esa primera reunión con todos los jefes de los servicios del Ayuntamiento y también con todos los portavoces de los grupos políticos ya ha tenido lugar y ha sido un llamamiento a eso que dije en el pleno de investidura, a la altura de miras, a la suma de esfuerzos, a adoptar compromiso de acuerdo con la responsabilidad que asumimos.

Hablando de la investidura, ¿le sorprendió en ese pleno el apoyo de USE Bierzo?

Sí, sí me sorprendió. En mi cabeza tenía que podía ser quizás una abstención. Dado que no fue posible conseguir una propuesta alternativa a la que yo mismo encabezaba parecía que tenía cierta lógica una abstención porque no se había podido hacer una mayoría alternativa. Fue un voto a favor, lo desconocía y sí me sorprendió.

¿Cómo lo entiende?

Supongo que será una declaración de buena voluntad. Cuando se intenta una mayoría alternativa y no se consigue entiendo que probablemente ellos lo verán como una puerta abierta.

Este apoyo ¿se traducirá en una pequeña cuota de participación en el gobierno municipal a pesar de que el pacto está sellado sólo con Podemos y Coalición por El Bierzo?

Lo que sí va a haber en todo el mandato es voluntad de buscar consensos. El equipo de gobierno es el que es, hemos llegado a un acuerdo expreso los tres partidos pero estamos abiertos a apoyos. Aquellas decisiones o medidas que sean buenas para la ciudad esa altura de miras debería de llevar a apoyarlas y no ir al enfrentamiento político cuando puede que la medida que se proponga sea beneficiosa. En ese sentido, las puertas están abiertas para todos, la suma de apoyos siempre es mejor que el enfrentamiento agrio que se vió en el mandato pasado y encima para no conseguir apenas resultados.

Inicia legislatura con un pacto de gobierno con Podemos y Coalición por El Bierzo, ¿confía en su solidez para los próximos cuatro años? ¿cómo valora que esos concejales se hayan sumado al proyecto pilotado por el PSOE?

Nosotros agradecemos siempre el compromiso de ambos partidos por sumarse a la opción de gobernar esta institución. Lo valoramos, lo agradecemos. Entendemos que es un acuerdo con vocación y con posibilidades reales de estabilidad. El día a día generará ciertas tensiones en algunos momentos pero yo creo que es un pacto que va a tener estabilidad, tengo ese convencimiento.

Precisamente conseguir estabilidad en el Ayuntamiento ha sido uno de los pilares con los que el PSOE afrontó la campaña para dar un giro a la gestión municipal que arrastra problemas heredados como los contratos de los servicios del TUP y la limpieza, ¿van a ser los primeros en solucionar el gobierno del cambio?

La solución de ambos temas, el grave problema que hay con ambos contratos, desde luego es una prioridad, pero es cierto que es una prioridad que no se va a poder resolver en una semana por su complejidad. Ahora, si no somos capaces de resolver el problema de ambos contratos sin duda este equipo de gobierno habrá fracasado rotundamente. Pero creo que lo haremos y en un tiempo razonable. Yo no quiero tampoco utilizar la demagogia o marcar tiempos concretos que luego a lo mejor te ves obligado a desdecir, pero que será una prioridad, desde luego.

¿Se ha dado ya algún paso en este sentido en estos días?

Todavía no están constituidas las concejalías con lo cual ahora mismo estamos en temas de organización pero inmediatamente que estén constituidas superado ese pleno de organización desde luego que los pasos se darán inmediatamente.

En cuanto al medio rural, los pueblos han sido una prioridad para los socialistas en su programa, ¿qué lugar ocuparán en este mandato?

Nosotros somos un municipio eminentemente rural, tenemos más de 30 núcleos de población, 17 juntas vecinales, un vasto territorio en su mayor parte rural y eso también tiene que tener su reflejo fundamentalmente en aquella declaración de intenciones de lo que quiere hacer un equipo de gobierno que son los presupuestos y como partimos de una situación francamente deficitaria pues se trata de ir caminando con las prioridades de los servicios, la llegada de las nuevas tecnologías al mundo rural y comenzar con el aprovechamiento de esas posibilidades para dar los primeros pasos luchando contra esa España vaciada de la que forman parte, por supuesto, nuestros núcleos rurales pero incluso nuestra propia ciudad.

El primer edil de la capital berciana, en la Alcaldía. / CARMEN RAMOS

Todo está pendiente de los presupuestos, unas cuentas que en la última legislatura sólo se aprobaron en una anualidad y que para el nuevo equipo de gobierno va a ser lo primero en lo que se pondrá a trabajar, ¿se fijan plazos?

Lo que no quiero hacer es lo que ocurrió en su momento, continuamente desmintiendo plazos. Sí que es una prioridad y nos vamos a poner con ellos de inmediato. Incluso ya tenemos cosas en la cabeza y hemos trabajado en ello pensando que podíamos ser equipo de gobierno. Van a ser una prioridad pero no sólo aprobar los de 2019, que en una gran parte ya nos vienen dados y no van a ser unos presupuestos de este equipo de gobierno, sino ponerse ya a elaborar los de 2020, que deberían estar aprobados antes de final de año. Los de 2019 yo no quiero dar fechas. Sí puedo decir que nos vamos a poner con ellos y que antes de que finalice el verano entiendo que tienen que estar aprobados necesariamente.

Un tema importante también para los ciudadanos son las fiestas patronales. Afronta el equipo de gobierno la organización por primera vez, ¿qué supone para usted como alcalde?

Todo lo que es representar a un municipio habiendo sido elegido por la ciudadanía supone una enorme responsabilidad y genera también un enorme agradecimiento. Es cierto que estas primeras fiestas patronales prácticamente, o si prácticamente, ya están organizadas, aunque no descartamos alguna novedad que se pueda incluir, con lo cual no van a ser las fiestas patronales de este equipo de gobierno pero disfrutaremos de ellas e intentaremos que la ciudadanía lo haga también. Quizás de cara al año 2020 sí que vamos a tratar de dar una vuelta en nuestras fiestas patronales que entendemos que se han quedado un poco anticuadas. Hay que darles una vuelta.

¿Cuál es el mensaje que a Olegario Ramón le gustaría lanzar a los ciudadanos ya como alcalde de Ponferrada?

El mensaje que quiero trasladar es un mensaje de compromiso, volver a hablar del contrato social. La Administración tiene que ser ejemplar, para eso nosotros ofrecemos, y lo vamos a cumplir, trabajo, honradez, transparencia y pedimos a la ciudadanía también que arrimen el hombro en la medida de sus posibilidades, que vean que el futuro, el horizonte, es un objetivo colectivo, quizá lo debemos de capitanear los 25 concejales y concejalas de este Ayuntamiento pero la sociedad en su conjunto se debe de implicar y si confía en la Administración, si ve que es su aliada, será mucho más fácil conseguir ese compromiso con la ciudadanía y que se cumpla con la parte del contrato social que le toca a cada uno. Vivimos en comunidad, trabajemos porque esa vida en comunidad nos haga a todos en general la vida un poco más fácil.

Cambiando completamente de tercio, el primer equipo de fútbol de la ciudad, la SD Ponferradina, está inmersa en la pelea por ese ascenso a Segunda A, ¿cómo lo vive?

La verdad es que yo he disfrutado mucho del fútbol en El Toralín. Soy socio desde hace tiempo y he vivido intensamente alegría y también tristezas y estoy convencido de que en esta ocasión nos va a tocar a la ciudad vivir una alegría importante, estamos a un paso. Tenemos una ventaja y es que el equipo llega en un momento muy bueno de forma, quizás en el mejor momento de la temporada, cuando es más importante, por lo tanto tengo confianza, hay que respetar siempre a los rivales, pero tengo confianza. Después de haber subido el Baloncesto Ponferrada que suba la Deportiva sería un año deportivamente importante, casi histórico para la ciudad.

¿Espera poder celebrar finalmente ese ascenso en el balcón del Ayuntamiento?

Sin duda. Espero poder celebrarlo. Y si así es, que creo que va a ser, se celebrará como merece la ocasión.