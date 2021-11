El PP reprocha al Gobierno de Ponferrada que «se apropie» de la idea del paseo del río Sil

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, reprochó al alcalde, Olegario Ramón, y a su equipo de Gobierno que se «apropien de la idea y del proyecto» de arreglar los alrededores del rio Sil a su paso por la ciudad, una propuesta que, recalcaron, lanzó la entonces candidata del PP a la alcaldía, Gloria Fernández Merayo, durante la campaña de las municipales de 2015 y que abordó ya como regidora, a finales de agosto de 2018, en su primera reunión con el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez.

En ese sentido, Morala acusó a los responsables del Consistorio de « ponerse la medalla de las ideas de otros ante la abrumadora falta de imaginación para proponer nuevos proyectos». «El proyecto para recuperar el paseo del río Sil parece tan indicado … que resulta ser del PP», ironizó. El portavoz reclamó «más celeridad que la vaga promesa de que lanzarán el año próximo un proyecto que ya llevaba años en marcha».

Según el portavoz de los 'populares' en la ciudad, los responsables municipales « aciertan cuando rectifican y cuando toman ideas de la oposición». «Esperamos que el resultado de haberse apropiado de este proyecto sin ningún pudor tenga de verdad un sentido de continuidad institucional en las obras, y que ya que carecen de ideas y financiación, al menos no rebajen las expectativas del proyecto inicial», remarcó Morala, que insistió en que la obra «debe acometerse en su integridad y no aceptarse que se haga algo para que parezca que no se abandona el proyecto».