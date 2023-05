Representantes sindicales explican a Ponferrada Contigo los problemas que presenta el Hospital El Bierzo

Integrantes de la candidatura de Ponferrada Contigo, junto al candidato a la Alcaldía de Ponferrada, Javier Arias, se reunieron este jueves con parte de la representación sindical del Hospital El Bierzo, en la cual se trataron temas de tal importancia como la falta de personal y la «nula acción» del gobierno de la Junta de Castilla y León por incentivar los puestos vacantes, y la denuncia del «abandono», al que se ve abocado por la «inacción de las administraciones», el primer centro sanitario de la comarca.

Durante la reunión, los profesionales denunciaron esa falta de facultativos, ya que en la actualidad solo hay dos cardiólogos y otros dos apoyos del Hospital de León, «cuando lo ideal sería contar con siete profesionales en esta especialidad que te hiciera un seguimiento y no tapase un 'parche'».

Los trabajadores destacaron los problemas en atención primaria, «puesto que no se está sustituyendo al personal que se encuentre de baja a no ser que pase de los siete u ocho meses». La plantilla de pediatría está cubierta, pero no hay personal para hacer todas las guardias, motivo por el cual se hizo la consulta de rebosamiento en el Centro Médico de Cuatrovientos.

Una de las problemáticas que trae de cabeza a los sanitarios es la falta de enfermeras/os por paciente y, en ese sentido, destacaron que haría falta aumentar exponencialmente la plantilla en 300 enfermeras «para garantizar unos cuidados de calidad». Los sindicatos pusieron de relieve que de 50 personas que se titulan este año en el Campus Universitario de Ponferrada, solo vayan a quedarse 12 y serían necesarias cerca de 80 enfermeras/os para cubrir las vacaciones. Para Javier Arias, «esta es la demostración para la Consejería de Sanidad, que a pesar de tener el Grado en la ciudad, no garantiza que ese estudiante prefiera trabajar y vivir en El Bierzo, si no le das una a cambio una salida profesional interesante para él»».

También expusieron la falta de un turno rotatorio para los celadores de quirófano, ya que esto supone un riesgo tanto para ellos como para los pacientes, por carecer de la preparación adecuada. Además, Javier Arias manifestó su apoyo a las concentraciones que se están realizando en las últimas semanas ante estas reivindicaciones.

Por último, los representantes sindicales abordaron la «situación de abandono» del Hospital, tanto las instalaciones como sus mobiliarios.Ante ello, el candidato de Ponferrada Contigo señaló que «esto es solo una cadena, empezando por El Bierzo y siguiendo por León, con el único objetivo de la privatización de la sanidad pública, por parte de la administración autonómica gobernada por PP y VOX. El próximo 28 de mayo llega el momento para que la comarca despierte y vote por una sanidad pública de calidad».