Ramón urge la reunión del patronato de la Ciuden para «agilizar» el traslado de servicios municipales al edificio de Compostilla I

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha solicitado a la directora del Instituto de Transición Ecológica (ITJ), Laura Martín, que s e agilice la convocatoria del patronato de la Fundación Ciudad de la Energía para que se pueda dar luz verde al traslado de los servicios municipales áreas de Medio Ambiente, Recaudación y Servicios Sociales a las instalaciones de la antigua central de Compostilla I.

Ramón ha lanzado este llamamiento en la reunión mantenida con Martín en su visita de trabajo este martes a la ciudad para reunirse con los trabajadores de la factoría de LM Windpower para supervisar el cumplimiento del plan de viabilidad impulsado por la Junta y el Gobierno. Asegura que este es el único trámite que está pendiente para que el Ayuntamiento pueda inicar los trabajos para asentar en ese espacio algunas de las dependencias municipales para poder prestar desde allí algunos servicios a la ciudadanía.

«El traslado a Ciuden tiene todo el visto bueno, falta el trámite de que el patronato de Ciuden, que es el órgano competente, le de el visto bueno, ese es el trámite que faltaría», reconoció el primer edil que insistió en que «yo lo que sí le he pedido es agilizar la convocatoria de ese patronato de la Fundación para que se lleve a cabo esa decisión», subrayó.

Apertura del nuevo edificio

El primer edil también ha abordado con la directora del ITJ la futura apertura de las instalaciones del nuevo edificio del Museo de la Energía. Asegura que se trata de una cuestión de la que «llevamos hablando hace mucho tiempo». En este sentido ha explicado que para la apertura de esas instalaciones poder disponer de una finca situada en los aledaños, propiedad de Endesa, y que la propia empresa « acaba de ceder al Ayuntamiento» y que ahora «pondremos a disposición de Ciuden» para acometer las actuaciones de urbanización y de saneamiento de la traída de agua que quedaron sin hacer. «Incomprensiblemente se recibió la obra sin esas actuaciones», indicó Olegario Ramón, que reconoció que disponer de esta finca «va a hacer que todo ello se haga de manera más rápida».

El alcalde manifestó su sorpresa por las 'prisas' ahora del PP local porque ese edificio se ponga en marcha cuando en su momento precisamente fueron, según él, « quienes quisieron dinamitar la Ciuden y no lo hicieron porque se había hecho una inversión importante ahora se preocupen por el uso que se va a dar a ese edificio». «Yo lo que me voy a preocupar es porque no vuelvan a gobernar si puede ser porque entonces lo dinamitarán», concluyó.