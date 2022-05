Ramón considera que en la reindustrialización del Bierzo «ni se ha hecho todo lo que se debía hacer, ni es cierto que no se haya hecho nada» El alcalde de Ponferrada respalda la manifestación del 12 de mayo aunque no podrá participar «por razones profesionales» y defiende los nuevos proyectos que impulsan Tvitec, Emobi y Stac para dar el espaldarazo a la creación de empleo en El Bierzo

«La virtud suele estar en el término medio, ni se ha hecho todo lo que se debía hacer, ni es cierto que no se haya hecho nada». De esta forma el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, responde a las críticas manifestadas por los sindicatos contra la escasa implicación de la clase política por atraer proyectos generadores de empleo que empujen la reindustrialización del Bierzo.

Ramón considera que «hay motivo para cierto optimismo aunque en ningún caso para lanzar las campanas al vuelo». En este sentido, recordó algunos de los proyectos pendientes que supondrán un espaldarazo para el tejido industrial de la comarca con la consiguiente creación de nuevos puesto de trabajo.

Como ejemplo el primer edil ponferradino destacó que la empresa Tvitec duplicará su fábrica en una «actuación muy ambiciosa» en el polígono de Bayo de Cubillos del Sil. Asimismo, confía en que «con la ayuda de todos», Junta y Gobierno central, salga adelante el proyecto de Estructuras Emobi para reorganizar su línea de trabajo para la fabricación de torres eólicas en El Bierzo.

«Ahí nosotros estamos ayudando desde el principio y, de hecho, está para adjudicar la actuación que permita el acceso de las palas de gran tamaño al polígono de LM», explicó. Olegario Ramón insistió, además, en que Stac avanza en un proyecto «que conozco de primera mano», indicó, «con perspectivas de salir y que sería interesante», indicó.

3,7 millones de fondos europeos

En cuanto a los fondos europeos, Ramón reconoce que «se espera mucho de ellos», si bien lamentó que los plazos de la administración «no son todo lo rápidos que debieran», por lo que «se están un poco demonizando». En este este sentido, subrayó que Ponferrada gracias a estos fondos tendrá una inversión de 3,7 millones de euros.

«Ahora mismo si van al perfil del contratante del Ayuntamiento verán que los cuatro primeros contratos que están ahora mismo en licitación para presentar ofertas suman 1,7 millones de euros y están ligados a fondos europeos», aseveró. En este sentido, apuntó que el Ayuntamiento también está pendiente de las ayudas que puedan llegar para impulsar el Anillo Verde. «Vamos a seguir trabajando en esa línea», recalcó.

A pesar de todo, el regidor ponferradino es consciente, no obstante, que «aún queda mucho por hacer en infraestructuras y en proyectos dinamizadores y creadores de empleo».

Apoyo a la manifestación del 12 de mayo

Respecto a la manifestación convocada para el próximo día 12 en defensa del futuro del Bierzo, Olegario Ramón, manifestó su apoyo a la reivindicación aunque sus compromisos de trabajo le impedirán participar. «Por razones profesionales no voy a estar aquí pero si estuviera, lo he dicho siempre, soy el alcalde de todos los ponferradinos, es cierto que aunque hay razones para cierto optimismopero no se ha hecho todo lo que se debe hacer, y estaría», concluyó.