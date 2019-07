Ramón fija la mejora de la red de agua como obra «necesaria y urgente» en el presupuesto de 2019 para Ponferradaespera conocer este mes los remanentes de 2018 para definir el capítulo de inversiones del presupuesto de 2019 para Ponferrada Ayuntamiento de Ponferrada. / CARMEN RAMOS El alcalde espera conocer este mes los remanentes de 2018 para definir las líneas centrales del capítulo de inversiones del presupuesto de este año para la ciudad CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 5 julio 2019, 12:24

El equipo de gobierno del tripartito en Ponferrada, conformado por PSOE, Podemos y CB, espera conocer este mes de julio los remanentes de 2018 para definir el capítulo de inversiones del presupuesto de 2019. «Es importante conocer si se va a disponer de remanentes y la cantidad para decidir aquello en lo que actuar», explicó el alcalde socialista Olegario Ramón.

El primer edil avanzó, en este sentido, que lo fundamental para el equipo de gobierno será dar los primeros pasos afrontando actuaciones de mejora en la red de agua para acabar con los problemas que presenta de cara a garantizar el correcto abastecimiento a los ciudadanos. «Esas son inversiones necesarias, urgentes, perentorias, seguramente no lucen mucho y seguramente esa es la razón por la que no se han hecho hasta ahora pero este equipo de gobierno va a establecer las prioridades y aunque no luzca mucho esa va a ser la primera de las prioridades», apuntó Ramón.

En cuanto a otros de los capítulos del presupuesto de 2019, Ramón apuntó que el equipo de gobierno «ya está trabajando intensamente» aunque reconoce que se trata de un asunto importante para la ciudad cuya elaboración «lleva una tramitación» por lo que «a pesar lo ágiles que seamos antes de que finalice el verano es difícil llegar a los de 2019», aseveró. En esta línea recalcó que «la idea es que antes de que finalice el verano tengamos los de 2019 aprobados para ya ir trabajando en los de 2020 y que estén aprobados antes de que finalice el año».