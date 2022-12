Ramón defiende la solidez del tripartito de Ponferrada para acabar la legislatura aunque aspira a gobernar en solitario

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, defendió este jueves la solidez del pacto de gobierno del tripartito que conforman el PSOE, Coalición por el Bierzo y Podemos y confía en completar juntos los cinco meses que restan hasta las elecciones municipales. «Vamos a acabar el mandato», señaló tajante Ramón en un desayuno informativo con los periodistas en el que hizo balance del año que está próximo a finalizar y también un resumen de lo que hasta el momento ha sido el mandato.

El primer edil ponferradino es consciente de que «gobernar a tres tiene su complejidad» y que «en ocasiones hay tensiones» pero deja claro que «realmente no hemos tenido nunca problema en ninguna de las decisiones importantes», por lo que cree que «realmente vamos a acabar el mandato».

Respecto a las diferencias que han surgido en las últimas semanas con Coalición por El Bierzo (CB), uno de los socios del tripartito, reconoce Ramón que «siempre a finales del mandato ha habido algunas cosillas de partidos más pequeños del pacto de gobierno que tienen también que reivindicarse de alguna manera» algo, que a su juicio, «forma parte del guión» político de las formaciones.

Sobre el futuro y con la mirada puesta en las elecciones municipales de mayo en la que concurrirá de nuevo como candidato del PSOE, el regidor confía en alcanzar el respaldo de las urnas para poder gobernar en solitario. «Aspiro a que el PSOE pueda gobernar en solitario, espero que así se produzca y creo que hay alguna razón para pensarlo», apuntó.

Hitos del año: contratos de basura y limpieza y fondos europeos

El alcalde de Ponferrada realizó en su comparecencia ante los periodistas un balance del año 2022 y del propio mandato. Un mandato que iniciaron con el objetivo de «poner orden en la casa», disolviendo algunas instituciones que «huían del proceso administrativo», como en su momento calificó el Consejo de Cuentas. En ese sentido, el alcalde, Olegario Ramón, enumeró la Fundación de Deportes, Turismo Ponferrada, Pongesur, y en este 2022, el Patronato Municipal de Fiestas.

También la pandemia fue otra de las grandes protagonistas de esta legislatura, «una etapa complicada, con muchas incógnitas, miedos, sobre todo al principio. Fue muy difícil y marca gran parte del mandato porque gran parte del mandato es para recuperarse de esa crisis social, económica y sanitaria», apuntó el primer edil ponferradino.

En cuanto a los principales «hitos» de gestión del Gobierno municipal, Ramón destacó la solución «del grave problema que teníamos» con el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, con un contrato con «mejoras importantes» y que salió en lotes «no por un capricho», sino para evitar posible impugnaciones judiciales que con el contrato ya en vigor «no las ha habido».

También puso de manifiesto «el buen aprovechamiento» realizado de los fondos europeos, de los que se han conseguido hasta el momento 12,4 millones de euros para la puesta en marcha de numerosos proyectos -Anillo Verde, el plan de sostenibilidad turística en destino o el proyecto de aparcadero ferroviario, entre muchos otros- y a la espera de conseguir otros por importe de casi 7 millones de euros.

En relación a las numerosas obras que se están llevando a cabo por la ciudad, el alcalde aseguró que la gran mayoría son de proyectos europeos, por lo que rechazó que fueron actuaciones «electoralistas», como denunciaron los grupos de la oposición. «Nosotros no hemos elegido cuando se convocan esos fondos y nos vemos obligados por esas fechas», añadió.

Vida municipal

Por otro lado, Olegario Ramón mostró su «decepción» con la oposición, sobre todo con el Partido Popular, porque cree que hay asuntos con los que pueden no estar de acuerdo pero que son buenos para la ciudad. «No es incompatible ejercer una buena oposición con aprobar aquello que sea bueno, no es necesario para hacer una buena oposición el decir siempre no por el no e incluso no hace falta llegar a eso», aseveró.

En este sentido, el alcalde recordó sus años como líder de la oposición en la que «apoyé unos presupuestos, la mayoría de los temas importantes». «Es lo que se espera de un partido que quiere gobernar y a la ciudad le iría mucho mejor si tuviera es altura de miras», señaló. Le gustaría «que todavía fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en ello».

Ramón criticó especialmente la actitud del portavoz municipal, Marco Morala, «con el que tenía una amistad personal y tenía una idea de mi muy buena y hace cosas que yo sé que no le gustan, que no está deacuerdo, estoy segurísimo, pero hace un papel».