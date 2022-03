Ramón defiende la legalidad de las licencias concedidas a Somacyl para la puesta en marcha de la red de calor

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, defendió este lunes la legalidad de las licencias de uso provisional, licencia urbanística y ambiental concedidas por el Ayuntamiento a Somacyl para la puesta en marcha de la red de calor en el barrio de Compostilla. Todo ello después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administratico número 2 de León haya admido a trámite el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de Compostilla y la plataforma Bierzo Aire Limpio contra las autorizaciones y su titular haya ordenado al Consistorio que remita el expediente completo para su estudio.

«Están en su derecho de impugnar la resolución pero nosotros creemos que las licencias son actos reglados no son discrecionales por parte del equipo de gobierno, es decir, están establecidos en la normativa y el equipo de gobierno no puede alegremente decidir dar o no dar», indicó Ramón.

El primer edil recordó, en este sentido, la sentencia del TSJ que anuló las autorizaciones que se dieron en su día a la instalación por falta de publicidad obligando a iniciar de nuevo el procedimiento y defendió la «garantía mayor» que se ha ofrecido en este caso con un estudio de evaluación medioambiental «que ha dicho que era favorable, y, por lo tanto, ante estas circunstancia y lo que decía la propia sentencia, que urbanísticamente era compatible con el lugar en el que se encontraba pero se habían violado los principios de publicidad, si hiciéramos algo distinto desde el equipo de gobierno probablemente podríamos estar incurriendo en algún tipo de responsabilidad», recalcó.

Olegario Ramón no entiende que en el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de Compostilla y la plataforma Bierzo Aire Limpio se impugnen «hasta cosas que no hemos hecho» como cinco acuerdos, entre ellos la ocupación del dominio público y la licencia de primera ocupación «que no la tiene». «Esto sí que es sorprendente, que se impugnen dos cosas que no las hemos dado», subrayó, por lo que pidió «un poco más de rigor».

Sin efectos suspensivos

No obstante, el regidor ponferradino señaló que el recurso «no tiene efectos suspensivos» para la puesta en marcha de la red de calor dado que en no se solicita. «Para que se suspendiera hay un procedimiento que es solicitarlo como medida cautelar ante el juzgado y probablemente el juzgado va a exigir una fianza, una caución, porque hay dos partes y si del pleito se derivara un perjuicio para la otra parte hay que resorverlo, esa es la forma de que se paralicen las actuaciones, y en el recurso no se solicita la paralización por lo tanto no se puede paralizar», aseveró.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Compostilla, Pilar Martín Coruña, por su parte, defendió el nuevo paso dado por el equipo jurídico que les representa al considerar que «hay determinadas actuaciones que no están dentro de la normalidad ante estos hechos y que podemos recurrir y que de hecho el juez ha admitido a trámite», apuntó. Asegura que «entendemos muy bien la postura del Ayuntamiento aunque no la compartimos» y considera que «también se debe entender la postura de la asociación «que ha mantenido desde el principio y hasta ahora que ese no es el lugar de ubicación, ni mucho menos». Avanza, en este sentido que seguirán adelante con su reivindicación para frenar su puesta en marcha. «Haremos todo lo posible para tratar, al menos, distanciarlo en el tiempo y si es posible de pararlo, ese es el objetivo de la asociación y en eso estamos», concluyó.