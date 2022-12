Ramón, crítico con Endesa: «No tiene el compromiso que tenía que tener con esta tierra»

Durante el balance anual realizado por el equipo de Gobierno en Ponferrada, el alcalde, Olegario Ramón, se mostró muy crítico con Endesa después de que los proyectos asociados al plan Futur-e, convocados para buscar nuevas utilidades al terreno que ocupó la central térmica de Compostilla II, vayan a crear tan solo 170 empleos.

«Empleos que evidentemente vienen bien pero no es lo que queríamos», aseguró el regidor, quien confirmó que realmente «se quedó muy lejos de lo que queríamos», teniendo en cuenta que con el cierre de la térmica se destruyeron más de 400 puestos de trabajo.

Con ello, Ramón cree que Endesa «demuestra que no tiene el compromiso que tenía que tener con esta tierra» y anuncia que seguirá exigiendo que la eléctrica se comprometa con proyectos concretos generadores de empleo. «Lo vuelvo a lanzar y lo he lanzado en una reunión online en la que estaba el presidente italiano de Enel, pude formular una pregunta que iba justamente en esa línea. En ello voy a seguir pero también le he pedido a Endesa en dos ocasiones que financie el camino que va desde Bárcena al embalse, el de la romería, que está en muy mal estado, y me han dicho que no entra dentro de los planes de inversión de Endesa y son 100.000 euros», concluyó.