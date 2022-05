Ramón cree que «no hay ruptura» del pacto en Diputación y arremete contra la decisión «electoralista» de la UPL

«No hay tal ruptura porque no se ha ido el miembro de UGAL que forma parte de ese acuerdo, sino que ha decidido ser leal, por lo tanto no hay ninguna ruptura». El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, responde de esta forma a la decisión de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) de romper el pacto de gobierno con el PSOE en la Diputación de León que aupó hace tres años a la presidencia al alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán

Para Ramón la «decisión oficialista» anunciada por el secretario general de la formación leonesista, Luis Mariano Santos, de acabar con el acuerdo de gobierno «es absolutamente electoralista a un año de la elecciones». «No tengo la más mínima duda de ello, es un movimiento puramente electoralista», recalcó.

El primer edil de la capital berciana tiene claro, no obstante, que la ruptura del pacto anunciada por la UPL no provocará inestabilidad en el gobierno de la institución provincial. «Yo creo que no porque confío en que Matías Llorente que es quien conoce mejor lo que se ha cumplido de ese pacto y quien lo sabrá valorar mejor pues pensará más en la ciudadanía que en los votos que se puedan obtener dentro de un año», apuntó.

«Reflexión y leonesismo no van de la mano»

Ramón considera que llegados a este punto no cabe hacer una llamada a la reflexión de los leonesistas porque «reflexión y leonesismo no van muy de la mano», subrayó. Asi las cosas, no duda en desear lo mejor al presidente de la Diputación de León, Eduardo Fernández, «para que siga con el gran trabajo que está haciendo».

Por su parte, la Unión de Agricultores y Ganaderos de León (UGAL) reunirá este miércoles a su ejecutiva provincial para analizar el acuerdo con la UPL. Un encuentro del que saldrá la decisión sobre la continuidad del apoyo de Llorente, representante de la formación leonesista en la Diputación y vicepresidente de la misma, partidario de seguir adelante con el acuerdo independientemente de los argumentos del partido, que ya ha pedido su paso a la oposición.