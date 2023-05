Ramón confía en que la implantación del grado de Medicina en la ULE «tenga relevancia» en el Campus de Ponferrada

El alcalde de Ponferrada confía en que el Campus de la Universidad de León en El Bierzo «tenga relevancia de alguna manera» en la posible implantación del grado de Medicina solicitado por la Universidad de León a la Junta de Castilla y León. Así lo puso de manifiesto Ramón durante durante la inauguración de las XXXIII Jornadas Formativas de la Asociación de Gabinetes de Prensa de las Universidades y Centros de Investigación de España (AUGAC) en las que se dieron cita profesionales de la comunicación procedentes de universidades de diversos zonas de España.

«Ahora mismo hay una relación leal, recíproca, de colaboración y reconozco que este equipo ha apostado por el Campus del Bierzo, algo que no existían antes, siempre hay que ser reivindicativos, hay que seguir peleando por nuevos grados cuando se vaya pudiendo, si se consigue Medicina pues que también el Campus de Ponferrada tenga relevancia de alguna manera en ese nuevo grado, siempre hay que aspirar a más», señaló el primer edil de la capital berciana.

Las palabras del regidor ponferradino se producen después de que el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, haya dado ya traslado a la Consejería de Educación de la documentación pertinente para solicitar el grado de estos estudios.

De esta forma se abre ahora un periodo entre el Rectorado de la ULE y la Junta con las miras puestas en avanzar en la confección de un proyecto viable para la nueva Facultad de Medicina para León. Deberá ser la comisión académica del Consejo de Universidades, donde se encuentran todas las universidades públicas y privadas de Castilla y León, quien analice la petición.

Residencia universitaria

Por otro lado, la vicerrectora del Campus del Bierzo, Pilar Marqués, anunció este jueves que las obras de rehabilitación del edificio de la antigua Escuela Hogar en Ponferrada para convertirlo en residencia universitaria avanzan a buen ritmo y confía en que se cumplirán los plazos previstos para su puesto en marcha.

«En estos momentos está el esqueleto casi desnudo, es impresionante verlo, creo que vamos a buen ritmo, estamos trabajando intensamente para cumplir los plazos», aseveró Marqués. Reconoce que se trata de un proyecto muy esperado por la Universidad de León y asegura que «lo hemos acogido con mucha ilusión».

Jornadas formativas de la AUGAC

Respecto a las jornadas formativas de la AUGAC, el presidente de la Asociación de Profesionales de los Gabinetes de Comunicación de las Universidades de España y Centros de Investigación, José Francisco Merino, a su vez jefe de Comunicación de la Universidad de Salamanca, puso en valor la reunión anual que se celebra este jueves en Ponferrada organizada por la Universidad de León y que tiene como objetivo «mantener la actualizacion de los conocimientos de los temas de comunicación de todas las universidades», explicó. Un encuentro que se enmarca en el interés global de difundir todos los retos que la empresas y las instituciones tienen de cara a comunicar», subrayó.

En este caso, las jornadas se centran en los campus periféricos como el de Ponferrada para ver «qué se puede hacer desde estos campus periféricos para comunicar bien desde las sedes centrales y al revés, cómo desde la capital donde la sede central de las universidades tienen que establecer esa red de comunicación para que todo el mundo se sienta integrado», resaltó Merino, para que como en el Campus del Bierzo «la comunidad universitaria de Ponferrada se sienta integrada con León».

El responsable de Comunicación de la ULE, Carlos Vicente, considera, en este sentido, que «aún queda bastante por hacer» aunque destacó la ventaja del Campus de Ponferrada gracias al «buen trato que recibimos por parte de los medios de comunicación» que han hecho que «la sociedad ponferradina haya acogido al Campus con mucha ilusión y con ganas de que sea un éxito y de que funcione bien». Considera que los pasos a dar pasan por «invertir aún más por Comunicación y dotarlo de más medios» al entender que «siempre hay que explorar nuevas vías» contando con la experiencia de otras universidades del país.

El Campus, primera opción para el 37% de los estudiantes

La vicerrectora del Campus del Bierzo, Pilar Marqués, destacó el valor de unas jornadas que vienen a reconocer el esfuerzo realizado por el equipo directivo en materia de comunicación «porque nos sirve para hacernos visibles, para crecer, para sobrevivir y también para generar ilusión». Un «gran esfuerzo» que se ha materializado en el refuerzo de la página web y su presencia en redes sociales. «En estos momentos se nos ve cada día un poquito más», resaltó Marqués que avanzó la necesidad de «seguir trabajando en las líneas estratégicas más oportunas para que cada vez más no sólo nos vean sino que cada vez nos elijan más». En este momento un 37% de los estudiantes que llegan a Ponferrada elijen el Campus como primera opción para realizar sus estudios. «Es un porcentaje muy importante para ser un campus periférico pero en esa línea tenemos que seguir trabajando», subrayó,.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, puso de relieve la importancia de la comunicación en los campus y territorios periféricos y de la comunicación en general, consciente de lo que no se comunica no se conoce. Por ello resaltó «el enorme trabajo en temas de innovación» que se está haciendo desde el Ayuntamiento. «No solo hay que hacer las cosas y hacerlas bien como se está haciendo en el Campus de Ponferrada sino también es muy importante comunicarlo, darlo a conocer» teniendo en cuenta que «lo que no se da a conocer casi es como si no existiera».

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, por su parte, resaltó la importancia de la comunicación «para interactuar las entidades sino simplemente para informar de aquello que se hace desde cualquier estamento, en este caso la Universidad y el Campus de Ponferrada. Considera que es un buen logro y un éxito para Ponferrada y para su Campus tener este encuentro de este tipo ante la importancia de «potenciar ya no solo el campus periférico sino las zonas periféricas que parece que muchas veces estamos olvidados y desantendidos». Courel puso en valor, además, que la Universidad de León haya impulsado el Campus de Ponferrada gracias a fondos Miner del Plan del Carbón. «Los fondos bien utilizados son necesarios para que nuestra tierra despegue y tenemos en este edificio y en este Campus universitario el ejemplo de una buena inversión de fondos públicos», concluyó.