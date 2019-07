Ramón confía en aprobar «a finales de verano» los presupuestos municipales de 2019 para Ponferrada El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón (2I), con los representantes del CB Ponferrada en la presentación de la aportación del Ayuntamiento. / CARMEN RAMOS El Ayuntamiento destinará 100.000 euros de las cuentas del ejercicio para apoyar al CB Ciudad de Ponferrada en su ascenso a la Liga LEB Plata CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 2 julio 2019, 14:20

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, mosrtó este martes su confianza en poder sacar adelante «a finales de verano» los presupuestos municipales de 2019. Así lo puso de manifiesto el primer edil coincidiendo con el anuncio del apoyo del Ayuntamiento al club de baloncesto CB Ciudad de Ponferrada con una partida de 100.000 euros para respaldar su inscripción en la Liga LEB Plata tras sellar el ascenso en esta temporada.

De esta manera, el primer edil explicó este martes en una comparecencia conjunta con el presidente del CB Ponferrada, Óscar García, que a pesar de los «tiempos difíciles» que afronta la institución, la solución alcanzada para apoyar económicamente al equipo en su ingreso en la Liga LEB Plata «es viable para el Ayuntamiento» a la vez que «supone para el club una oportunidad de asumir el reto», indicó.

El regidor socialista explicó que la partida se detraerá de los presupuestos municipales de 2019 en cuya elaboración trabaja ya el equipo de gobierno que conforman PSOE, Coalición por El Bierzo y Podemos. Ramón ha avanzado, además, que una vez aprobados los de 2019 acto seguido la intención del tripartito es ponerse manos a la obra para sacar adelante las cuentas del próximo año 2020. Unas cuentas en las que también compromete mantener la aportación al club.

Ramón considera que el Ayuntamiento «debe implicarse» para respaldar la «época dorada» que vive el deporte berciano en el que no sólo cuenta el ascenso de este equipo a la Liga LEB Plata sino también la gesta de la SD Ponferradina al consolidarse en la Segunda División A y la de tantos deportistas individuales que cada día lo dan todo para que «el nombre de Ponferrada y del Bierzo llegue más allá de la comarca», subrayó.

Un «empujón clave»

El presidente del CB Ciudad de Ponferrada, Óscar García, valoró, por su parte, el respaldo institucional y el apoyo económico del Ayuntamiento de Ponferrada para «dar el empujón clave» al club para inscribir al equipo el día 5 de julio en la categoría junto al apoyo de los 531 socios, patrocinadores y empresas. Un trámite en el que el club deberá depositar inicialmente un aval bancario de 54.000 euros con un coste de inscripción de 17.000 euros.

García reconoció «la alegría y el éxito» del ascenso a la Liga LEB Plata si bien tiene claro que «el ascenso en este tipo de deporte no significa que puedas afrontar la categoría a no ser que puedas defender un presupuesto económico muy exigente». El objetivo, según García, está puesto en alcanzar los 360.000 euros de presupuesto total necesarios poniendo en marcha una nueva campaña de captación de socios, negociando con grupos empresariales y sumando a ello el apoyo del Ayuntamiento de Ponferrada. «Hoy en día esa cifra la tenemos muy lejos pero sabemos que podemos subsistir en esta categoría con un presupuesto de 250.000 euros que es realista y no va a poner en peligro el futuro del club», concluyó.