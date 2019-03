Ramón aboga por profundizar en las TIC porque «la sociedad digital no ha llegado al Bierzo» Jornada sobre nuevas tecnologías organizada por el PSOE en Ponferrada. «Partimos, por desgracia, prácticamente de cero», lamentó el candidato del PSOE a la Alcaldía de Ponferrada en la jornada 'Nuevas tecnologías: una oportunidad para nuestro territorio' CÉSAR FERNÁNDEZ Ponferrada Viernes, 29 marzo 2019, 20:49

Con la sensación de «está casi todo por hacer», el candidato del PSOE a la Alcaldía de Ponferrada, Olegario Ramón, se marca el reto de profundizar en el sector de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). «La sociedad digital no ha llegado al Bierzo. No ha llegado a las administraciones y no ha llegado al tejido industrial y productivo. Partimos, por desgracia, prácticamente de cero», dijo el socialista en la jornada 'Nuevas tecnologías: una oportunidad para nuestro territorio' organizada por el partido.

La jornada, enmarcada en la búsqueda de un nuevo modelo de ciudad, reunió a ponentes como el gerente de Relaciones, Comunicación y Difusión en el Instituto Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Félix Barrio. «Cualquier sector de la economía avanza hoy en día gracias a que tenga profesionales que dominen las nuevas tecnologías», señaló.

Maridaje distinto entre personas y máquinas

La directora ejecutiva de Pharmadus, Beatriz Escudero, incidió en la importancia de que haya «comunicaciones digitales en el 100% del territorio» y en la necesidad de «unir transformación digital con transformación cultural» para generar sinergias también con otros sectores en boga como el agroalimentario.

«La economía digital está produciendo un maridaje distinto entre personas y máquinas», indicó el asesor Alfonso Díez, que completó las intervenciones con la del fundador y director de desarrollo de InfoBierzo, Diego Fernández. Con anterioridad, el PSOE había organizado jornadas similares donde se abordarondistintos temas relacionados con el sector agroalimentario, las infraestructuras o el comercio, entre otros.