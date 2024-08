Carmen Ramos Ponferrada Martes, 20 de agosto 2024, 08:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La capital berciana encara la recta final de agosto con la mirada puesta en las fiestas de la Encina. Unas celebraciones que este año se adelantan y que abrirá el día 30 el doctor José Manuel Valle Folgueral con un pregón que dará el pistoletazo de salida a diez días en los que Ponferrada bullirá con un programa diseñado para garantizar el disfrute de grandes y pequeños y en el que no faltarán grandes orquestas, conciertos e importantes novedades, como la primera edición de la Concentración de Peñas.

Ponferrada está ya en puertas de sus fiestas patronales, ¿cómo se afrontan este año desde la Concejalía que dirige?

Con mucha ilusión y muchas ganas. Se ha desarrollado a lo largo de todo el año mucho trabajo para que lleguemos a ese día 30 de agosto y empecemos las fiestas, un poco antes, pero como se merecen. Esperamos hacer un programa acorde y al gusto de todos los ponferradinos y bercianos.

Arrancan con el pregón del doctor José Manuel Valle Folgueral y ¿hasta qué día se van a prolongar?

Las fiestas este año van a ser del 30 de agosto al 9 de septiembre, incluyendo dos fines de semana. Sí que es verdad que durante la semana, de lunes a miércoles va a bajar un poco la intensidad los días 2, 3 y 4 para luego ya el fin de semana del 5, 6, 7, 8 y el lunes 9 volver con muchísima fuerza con toda la programación.

¿Cuál es el presupuesto con el que se ha contado para organizarlas?

Todavía no está cerrado porque faltan muchas partidas, muchas cosas.

En cualquier caso, ¿se incrementará respecto al del pasado año?

Sí, sí, hay partidas que se han aumentado, por ejemplo en las orquestas que son cada vez más y en las actuaciones musicales, y en otras se mantiene. Ahí estamos intentando buscar el equilibrio del presupuesto que tenemos para ir mejorando las actividades porque nuestra idea es que las fiestas patronales tengan la importancia que realmente creemos que deben tener.

En pleno auge de las orquestas, ¿habrá nombres importantes en Ponferrada?

Sí, hay grandes orquestas. El domingo 1 va a actuar La Misión que se está convirtiendo en una de más top, entre las tres principales de España. Viene también Função Públika, la mejor orquesta portuguesa que es muy bien acogida en Galicia. Van a estar Los Satélites...un montón de orquestas. El año pasado abrió las fiestas El Combo Dominicano y este las cerrará el 9 de septiembre. Las orquestas en realidad son ahora mismo una parte importante de las fiestas y por eso hemos querido darle la importancia y el protagonismo que creemos que tienen. El día 5 viene la macrodiscoteca más grande de España, la Renovation Experience, enfocado quizás a gente más joven aunque tocan para todos los públicos. Creemos que el tema de las orquestas hoy en día la gente lo considera importante y nosotros trabajamos para lo que pide.

En esta ocasión los actos han sido ya diseñados íntegramente por el equipo de gobierno que conforman PP y CB a diferencia de las últimas que coincidieron con el desembarco después de las elecciones, ¿ha supuesto un reto?

Sí, claro que ha supuesto un reto. Nos gustaría hacer mucho más, darle mucha más fuerza a las fiestas pero sabemos donde estamos, lo que tenemos, lo que podemos hacer y con esos mimbres vamos a intentar hacer las mejores fiestas posibles.

¿Cuáles van a ser las novedades del programa este año?

Una de las principales apuestas que queremos hacer es del 1 al 4 de septiembre es el Escenario Ponferrada en la plaza Fernando Miranda donde van a actuar unos cuantos grupos locales. Es algo que ya se hizo hace muchos años y que había que recuperar, el darle ese protagonismo a los músicos de Ponferrada y que volviesen a tocar en nuestras calles.

Destacan también los conciertos, no es que sea una novedad pero hemos intentado que sean generalistas y que atraigan al mayor público posible. El día 6 tenemos a Juan Magán y Dasoul, que está teniendo mucha aceptación y me confirman que la venta de entradas está siendo muy buena. Por otro lado, Melendi que está 'reventando' toda España y creo que vamos a llegar a unos niveles de público en el auditorio como hacía muchos años que no se veía. Digamos que novedades hay algunas y creemos que hemos hecho lo que la gente nos está pidiendo.

Entre las novedades también se incluye la primera edición de la Concentración de Peñas, ¿por qué esta apuesta y qué aporta a las fiestas?

Comenzamos las fiestas un fin de semana antes y el sábado 31 de agosto queremos que sea un día de mucha fiesta, sobre todo una fiesta de grupos de amigos, familiares...de este tipo. Pensamos que en Ponferrada nunca ha habido peñas como en otros sitios donde las pandillas, asociaciones o grupos del tipo que sea se reúnen en una peña para pasarlo bien, se ponen sus camisetas, y queremos que la ciudad también las tenga.

Ese sábado 31, a partir de las 12 de la mañana, nos reuniremos en la avenida de la Lealtad y haremos un recorrido por toda la ciudad hasta la plaza de la Encina acompañados por charangas. Una vez en la plaza de la Encina las charangas harán sus conciertos, luego habrá una comida a un precio súper popular. Y a continuación habrá un DJ hasta más o menos hasta las siete de la tarde. Lo que se pretende es que todo sea una fiesta que inició el año pasado un grupo de amigos, funcionó muy bien y este año nos propusieron continuar y pensamos por qué no llevarlo a toda la ciudad.

Todo el que quiera participar se podrá apuntar en la página web del Ayuntamiento (www.ponferrada.org) donde tienen un apartado específico donde pueden hacerlo todas las peñas que quieran y que ya están siendo bastantes.

¿Cuántas reunirá este año la Concentración?

No lo sabemos todavía, hasta el viernes tienen de plazo para apuntarse y si fuera necesario lo ampliaríamos. Estamos teniendo ya la solicitud de varias peñas y esperamos que sean bastantes más y que sea mucha la gente que se concentre ese día con ganas de pasarlo bien y divertirse entre amigos, familiares y compañeros. Aquí lo importante es tener ganas de pasárselo bien que es el objetivo de esta fiesta como el de todos los actos que organizamos.

A continuación, ese sábado 31 de agosto, y ya para completar el día se celebrará la carrera '3 kilómetros de Color' donde nos concentraremos en la puerta del castillo en la calle Gil y Carrasco y donde se repartirá a todos los participantes gafas, camisetas y las bolsitas con los polvos de color. Haremos el recorrido de tres kilómetros y llegaremos hasta la avenida de la Lealtad donde el solar del antiguo Carrefour, donde las orquestas. A lo largo del recorrido irá habiendo explosiones de color y la gente se irá divirtiendo con música por todo el recorrido. Al finalizar habrá una gran celebración con fiesta de la espuma, hinchables, DJ y la traca final con una gran explosión de color hasta las doce de la noche. La gente que se quiera apuntar lo puede hacer en www.3kmdecolor.com

¿Va a haber cambios en la organización del Día del Bierzo con el Consejo Comarcal?

Se va a hacer como se ha hecho siempre, sin bloquear a nadie.

¿Serán unas fiestas para todos?

Esa esa nuestra pretensión a la hora de hacer el programa, cubrir las expectativas de todos los ciudadanos de Ponferrada y dar con sus gustos, es muy difícil, la verdad, pero sí que intentamos hacer unas fiestas lo más generalista posibles y donde se incluya absolutamente a todo el mundo. Si alguien a la hora de que presentemos el programa no se siente representando le pido que nos lo comente y en años sucesivos intentaremos ser más flexibles para poder cumplir con todo el mundo, para que sientan que dentro de la programación de las fiestas de la Encina tiene su apartado en mayor o menor medida, eso es lo que queremos.

Un mensaje para la ciudadanía de cara a las celebraciones en honor a la patrona la Virgen de la Encina...

Son días de fiesta, días en los que todo el mundo vamos a intentar divertirnos, pasarlo bien con los amigos, con la familia, disfrutar de Ponferrada, sentirnos orgullosos de nuestras fiestas patronales, de nuestra patrona, del Bierzo... Que sean unas fiestas participativas y tranquilas. Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana que también dirijo intentaremos que las fiestas sean seguras para que el día 10 de septiembre estemos hablando de que han sido unas fiestas en las que la gente lo haya pasado bien y no haya habido ningún hecho reseñable para mal.