«No me lo puedo creer, es un premio a lo mucho que trabajé en esta vida»

Marina Domínguez vive con emoción este momento. Su momento. «No me lo puedo creer», responde aún con sorpresa, la propietaria de la bodega 'El Pescador', una de las míticas y de las pocas que quedan en el casco antiguo de Ponferrada, tras conocer que ella ha sido este año la elegida por la Asociación de Mujeres Progresistas para hacerle entrega del Premio Mujer 2024. Será este viernes 8 de marzo, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Un reconocimiento que asegura que le ha hecho «una ilusión tremenda». «Me parece de maravilla, muy bien, muy bien», subraya, al considerar que pone en valor «lo mucho que he trabajado, porque he trabajado mucho en esta vida». «No estudié pues tenía que trabajar», remarca.

Marina empezó su andadura profesional como camarera en el conocido bar Nagasaky de la capital berciana, ciudad donde también regentó una tienda de ultramarinos en la calle General Vives antes de abrir junto a su marido José Antonio Rodríguez 'Toñín', ya fallecido, las puertas del restautante Bahía «que sigue todavía con el mismo nombre y donde trabajamos mucho», relata. «Hacíamos bodas, bautizos, gente de casa, a la carta...»

El Bahía fue un paso antes de ponerse al frente de la bodega 'El Pescador', bautizada así por la gran afición de su esposo al deporte de la pesca. Ellos compraron la casa situada en el número 12 de la calle Cruz de Miranda y en la parte baja echaron a funcionar el emblemático establecimiento que a día de hoy sigue siendo una parada obligada en la ronda de vinos de Ponferrada por el corazón de la zona histórica de la ciudad y también todo un baúl de los recuerdos de la ciudad.

40 años en 'El Pescador'

Más de 40 detrás de la barra de 'El Pescador' han permitido a Marina vivir momentos históricos de la capital berciana donde la ronda de bodegas ocupaba buena parte del ocio de los jóvenes del momento en la década de los años 80 y que convirtió a la leche de pantera en la bebida mítica de elaboración artesanal que ha sobrevivido al paso de los años. Una época en la que asegura que también «trabajé mucho» pero de la que guarda muy buenos recuerdos.

Ana y Lara, su hija y su nieta, le han tomado el relevo llevando desde hace unos años las riendas de la emblemática bodega que nunca pensó en dejar. «Me costó muchísimo porque no me quería jubilar», reconoce. Fue a los 70 años. Hace tan solo seis que dejó la barra de 'El Pescador' pero su presencia sigue siendo habitual porque «sigo yendo por allí y me tomo una cerveza», relata.

Marina recogerá el Premio Mujer 2024 este viernes 8 de Marzo en un acto que tendrá lugar en el Museo de la Radio. Lo hará acompañada de su hijo y también de su hija. Un galardón con el que la Asociación de Mujeres Progresistas pretende reconocer su «la incansable lucha de las mujeres por sacar adelante una familia con su trabajo y su esfuerzo, un homenaje modesto a esas madres trabajadoras y sufridoras de mediados de los 80 y 90, a esas mujeres que hicieron posible que sus hijos e hijas vivieran mejor que ellas».