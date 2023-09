El PSOE será reivindicativo con los «proyectos vitales» para Ponferrada iniciados en su mandato

La comisión ejecutiva del PSOE de Ponferrada celebró este martes su reunión ordinaria mensual. En el inicio del curso político lo primero que quiso hacer es trasladar su apoyo a la víctima de la agresión sexual de la que informó el pasado fin de semana el concejal de fiestas, y mostrar una enérgica condena a estos deleznables hechos. Asimismo, se unió a las últimas peticiones de asociaciones feministas de que el ayuntamiento de Ponferrada recapacite y recupere los Puntos Violeta.

Además, en la reunión se valoró que las actuaciones que se están llevando a cabo desde el consistorio «son la mera continuidad» de los proyectos que estaban pendientes de finalizar en el anterior mandato del PSOE.

Entre otros asuntos ordinarios se informó de que los actuales responsables del ayuntamiento ya han comenzado con los trámites administrativos de uno de los proyectos financiados con fondos europeos más importantes que consiguió el PSOE como es el proyecto de Turismo 'Ponferrada en el camino, puente al futuro', que va a suponer una transformación urbana sin precedentes y cumplirá con una reivindicación histórica ciudadana.

El PSOE de Ponferrada ha puesto de manifiesto la preocupación ante la noticia de la semana pasada en la que el actual alcalde manifestaba que del proyecto de turismo se iba a eliminar el principal atractivo que es la playa fluvial, queremos recordar que el PSOE consiguió un proyecto de 3,2 millones de fondos europeos y que fue alabado como ejemplo de buen trabajo por los funcionarios de la unión europea, «por lo que desde la ejecutiva municipal seremos reivindicativos y estaremos pendientes de que no malogren este gran proyecto», advierten.

Los socialistas consideran que ese anuncio forma parte de la estrategia del PP que es «volver a acordar lo acordado para poder atribuirse el mérito del trabajo llevado a cabo por el PSOE, lo que hemos visto con el acuerdo del Colegio Mayor, con el acuerdo del ARU, de las viviendas jóvenes y seguro veremos con los proyectos importantes que han recibido fondos europeos», señalan.

Remanentes

Otro de los asuntos de los que se informó a la ejecutiva del PSOE fue del pleno del pasado 1 de septiembre en el que entre otros puntos se aprobaron las inversiones que se van a realizar con los remanentes de 2022. Los socialistas critican, en este sentido, «la actitud hostil que muestra el actual equipo de gobierno hacia el único grupo de la oposición y sobre todo la falta de participación y consenso en la que es la primera actuación propia del gobierno del PP, CxB y VOX».

Se recordó, por parte de los concejales que forman parte de la comisión ejecutiva, que cuando gobernaba el PSOE tanto para la elaboración de los presupuestos como de los remanentes se tenía en cuenta las peticiones de la ciudadanía y siempre se incorporaba alguna de las que realizaban los grupos de la oposición. «En esta ocasión no solo han obviado por completo la participación ciudadana si no que no han tenido ni la cortesía política de contestar al PSOE si iban a incluir alguna de las propuestas ni de informar qué propuestas iban a aprobar definitivamente».

Entrando en la explicación de la abstención por parte del grupo muncipal socialista las razones principales son que «es una propuesta sin consenso ni participación, que ponemos en duda la urgencia de muchas de las medidas que proponen, como es por ejemplo la reforma en la planta primera del ayuntamiento, que no hay ninguna partida específica para inversiones en el medio rural, (no consideramos que puedan incluirse estas inversiones en la partida de asfaltado y arreglo de calles ya que es algo que tradicionalmente se venía realizando) y que algunas de las medidas suponen un blanqueamiento a las escasas inversiones que realiza la Junta de Castilla y León en materia educativa en Ponferrada, en lugar de reivindicar que la Junta realice esas inversiones, que es quien tiene la competencia y el dinero, se realizan con dinero de las arcas municipales que podía ir en otras necesidades urgentes que tiene el municipio y la ciudadanía».

Llamada a la «cordura»

Por último, desde la ejecutiva del PSOE han querido hacer un llamamiento «a la cordura y al entendimiento para que el Día de El Bierzo no pierda su condición de avenencia y de unión que ha existido desde su creación».