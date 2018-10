El PSOE recuerda a USE y Cs que sus acuerdos han contribuido a que gobierne el PP El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón. / César Sánchez Los socialistas aseguran que siguen respetando el acuerdo con el resto de grupos de la oposición en relación a las obras a realizar con el remanente de 3 millones de euros ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Martes, 30 octubre 2018, 17:54

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada ha contestado este martes a las críticas vertidas por USE Bierzo y Ciudadanos en relación al acuerdo de la enmienda para destinar los remanentes de 3 millones de euros. Un acuerdo que los socialistas aseguran que mantienen «en todas aquellas obras que son financieramente sostenibles y´ técnicamente viables». «Nosotros planteamos una propuesta de acuerdo para esa parte de obras que no son financieramente sostenibles o técnicamente viables», apunta el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, quien señala que no se guían por amistades o enemistades personales «para tomar decisiones que puedan ser buenas para la ciudad».

Los socialistas consideran que la portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, es la menos indicada «para hablar de apoyo al equipo de gobierno, cambios de opinión o posición», puesto que «el único partido, además del PP, que votó a favor de Gloria Fernández Merayo en el pleno de investidura fue Cs» y además, hasta hace escasos días, «formó parte de ese equipo de gobierno al frente del Imfe».

En ese sentido, critican que no haya renunciado a un salario de 23.000 euros al año en calidad de portavoz de su grupo -apuntan que fue una recompensa al apoyo al PP ya que no podía cobrar como presidenta del Imfe- cuando fue cesada de cargo y creen que la causa por la que Cs pretende dar estabilidad al acuerdo puntual de las obras de remanentes es «para garantizarse que no perderá su salario pues es una decisión que se tendría que adoptar en un Pleno y con ese acuerdo entre los cinco grupos blindaría usted su salario».

Por todo ello, el PSOE considera que el único responsable de que haya sido posible una mayoría alternativa en Ponferrada y que gobierne el PP «es la gestión del bipartito durante dos años y la gestión de USE durante tres años más», por lo que «nunca haremos una moción de censura llevando como compañero de viaje a USE».

Con respecto al partido que lidera Samuel Folgueral, el portavoz socialista les pide que no les encasille en ningún grupo, al hablar de un tripartito PP, CB, PSOE y aclara que si en algún momento apoyan alguna actuación del equipo de gobierno «será porque honestamente entendemos que dicha actuación es buena para la ciudadanía». «En ningún caso será por intereses extraños, para que se deje de investigar el Mundial de Ciclismo o para que se compensen los salarios que tengamos que devolver».

Así, el PSOE señala que tanto Ciudadanos -con su continuo apoyo «hasta antes de ayer»- como USE -con sus acuerdos puntuales- han contribuido a que gobierne el PP y pone de ejemplo la modificación de créditos de 1,5 millones de euros que «ustedes le permitieron aprobar en julio de 2017 en la que no iba ni un céntimo para asociaciones» o al apoyo que dieron al retraso en la devolución de los préstamos ICO, «lo que supone hipotecar el Ayuntamiento para los que vengan después».