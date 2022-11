El PSOE insiste en las Cortes en la construcción de un Centro de Especialidades en Ponferrada

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, a través del procurador del PSOE por León, Javier Campos, ha defendido este jueves una propuesta en la Comisión de Sanidad en la cual se ha instado a la Junta a introducir, en el primer plan plurianual de infraestructuras sanitarias que proyecte la Consejería de Sanidad, la construcción de un Centro de Especialidades en la ciudad de Ponferrada.

«Los socialistas hemos pedido nuevamente este centro para El Bierzo. Una petición que tendría que ser del Grupo Parlamentario Popular, puesto que fueron ellos quienes hicieron en un primer momento la propuesta», explica el procurador del PSOE por León. «Gloria Fernández, la anterior alcaldesa de Ponferrada, fue la que anunció la iniciativa y tuvo todos los parabienes de la administración autonómica a través del entonces consejero, el señor Antonio María Sáez Aguado», añade.

Para Campos, se trata de un proyecto muy importante que vendría a complementar los servicios sanitarios del Centro de Salud Pico Tuerto y que podría ser «un centro de urgencias de Atención Primaria, además de centro de especialidades». «En diciembre del 2020, la directora general de Infraestructuras del Sacyl, Ángeles Cisneros, anunció que este centro ya no era un asunto urgente para el PP», recuerda el socialista, «y, hace poco, el consejero ha admitido que, a medio plazo, no está contemplado construir esta infraestructura porque no era su prioridad».

Para el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes autonómicas, el centro «debería ser una prioridad y una urgencia», por lo que reclama la apuesta inmediata, por parte del ejecutivo autonómico, respecto a este proyecto en la capital berciana. Campos enumera otras promesas fallidas en esta comarca leonesa, todas ellas prometidas por la Junta, como la creación de un Parque Agroalimentario, la histórica petición de un servicio de radioterapia para el hospital público o la inversión en el edificio de La Rosaleda.

«Hemos presentado esta iniciativa parlamentaria, pero el Partido Popular nos ha hecho una propuesta totalmente inaceptable», denuncia el procurador berciano, «pretendiendo incorporar al plan de infraestructuras y equipamientos, actualmente en elaboración, una enmienda sobre inversiones específicas destinadas al área de salud del Bierzo, lo que nos demuestra que no están pensando en hacerlo ya. Esto es totalmente inaceptable». Y concluye: «instamos a la Junta de Castilla y León a que sea seria y atienda como es debido a todos los bercianos y bercianas».