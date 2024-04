El PSOE rebate el «populismo» del equipo de Morala y critica su «improvisación» Aseguran que el gobierno municipal ha resuelto un problema «que no existía» en el SMT, ya que el pliego ya contemplaba que el contrato del servicio de autobuses debía continuar 6 meses más

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 16 de abril 2024, 12:07

El PSOE de Ponferrada explicó que las obras que se inauguraron este lunes, 15 de abril, en la calle Batalla de Ceriñola y la Avenida del Ferrocarril, a pesar de que esta última no está ni finalizada, son dos obras que incluyó el equipo de Olegario Ramón en el presupuesto de 2023. En ese sentido, consideraron que aunque el actual gobierno municipal «presuma de que las han resuelto en 3 meses, no hubieran podido inaugurarlo sino fuera porque el anterior equipo de gobierno lo dejó iniciado y con el presupuesto consignado. Esa es la verdadera herencia de la que no habla el actual equipo de gobierno».

Además, sobre el anuncio de un plan de asfaltado con los remanentes, «en un ejercicio de populismo político», Mabel Fernández aseguró que estos no se van a poder utilizar hasta pasados al menos seis meses «y con el ritmo de trabajo de este equipo de gobierno, auguramos que serán más». En cuanto a la obra de la Avenida de Asturias a su paso por Columbrianos y tras las quejas vecinales, Fernández considera «vergonzoso» que una vez iniciada la actuación «reculen», lo que a su juicio es «un ejemplo de la improvisación y desconocimiento que rigen las actuaciones del equipo de Morala». Problema «que no existía» en el SMT Por otro lado, los socialistas criticaron que el actual equipo de gobierno haya anunciado la resolución de un problema «que no existía, el de la continuidad del servicio de autobuses», puesto que el pliego actual «ya contemplaba que el contrato debía continuar 6 meses más». «Y ha aprovechado para colgarse la medalla de la creación de una comisión para estudiar la mejor forma de prestación de servicio cuando fue una petición del PSOE y su intención, y así lo llevaron a un Pleno, era la creación de un nuevo contrato», añadieron. Al respecto, Mabel Fernández aclaró que el PSOE «ya hizo su trabajo en la anterior legislatura y estamos convencidos que la gestión directa del servicio es la mejor opción para prestar el mejor servicio a los y las ponferradinas». Con todo ello, los socialistas piden al equipo de Morala que «es hora de empezar a trabajar y de tomar decisiones para empezar a resolver algún problema de la ciudadanía».