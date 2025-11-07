El PSOE de Ponferrada se felicita por el BIC de la ciudad y se atribuye el logro Esperan que este reconocimiento sirva para revitalizar el casco histórico y generar oportunidades

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:26 Comenta Compartir

El PSOE de Ponferrada se felicita por la declaración de la ciudad como Bien de Interés Cultural, BIC, y atribuye a sus siglas este logro ya que fue el PSOE el que llevó a las Cortes de Castilla y León este asunto, a través de una moción, en mayo de este año y que completa el expediente abierto en 1976.

Los socialistas aseguran que el PSOE llevaba reclamando esta declaración desde 2018. «Podemos tirar de hemeroteca para demostrarlo», indican en un comunicado recogido por Ical. «Creemos que sin la insistencia y el trabajo del PSOE, este expediente se hubiera retrasado aún más. Se ha conseguido que la Junta cumpla con su obligación después de casi medio siglo de espera», subrayan.

Por otro lado, agradecen que el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, se haya interesado por este asunto en varias ocasiones, aunque los socialistas creen que el regidor también debería mostrar esas insistencia en otros temas importantes, como «la defensa de la sanidad pública, las inversiones en los colegios, la inversión necesaria para la reapertura de las piscinas, la inversión pendiente del nuevo centro de salud de la zona alta o tantas otras promesas de la Junta que han quedado en humo. Si fuera así de perseverante en esos temas, a Ponferrada le iría mucho mejor», ironizan.

Ahora esperan que esta declaración sirva para revitalizar el casco antiguo y generar nuevas oportunidades. «El reconocimiento debe venir acompañado de ayudas, agilidad y sensibilidad hacia los propietarios, no de complicaciones administrativas», subrayan. «Ponferrada merecía este reconocimiento, y nos alegra que por fin se haya hecho justicia con nuestra ciudad y con quienes llevan décadas luchando por proteger su patrimonio. Ahora toca hacerlo bien», concluyen.