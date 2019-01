El PSOE de Ponferrada denuncia la «desatención» del consultorio médico de Fuentesnuevas Consultorio médico de Fuentesnuevas. Los socialistas exigen a la Junta y al Ayuntamiento una solución urgente que garanticela atención sanitaria a los 3.000 habitantes de la pedanía ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 11 enero 2019, 13:04

La Agrupación Municipal del PSOE de Ponferrada denunció este viernes la «desatención» médica del consultorio de Fuentesnuevas y solicita que «urgentemente se asegure la atención sanitaria a los habitantes del pueblo.

Los socialistas lamentan que a los problemas sanitarios que sufre la comarca en su conjunto se una ahora la falta de médico en una pedanía en la que residen cerca de 3.000 personas, «que han visto como no pueden recibir atención médica en su consultorio pues no hay médico en el mismo». Todo ello después de que un cartel en las puertas de acceso al mismo indica que «Hasta nuevo aviso no se pasará consulta del médico».

Una situación que a su juicio se une al «olvido al que el Ayuntamiento somete al pueblo de Fuentesnuevas» con «baches en sus calles, algunas sin asfaltar, aceras impracticables, Camino de Santiago en estado lamentable, semáforos que se averían y que son reparados con gran retraso, desatención de las zonas verdes, iluminación navideña prácticamente inexistente, y un largo etcétera». Todo ello «con el silencio cómplice de la presidenta de la Junta Vecinal y concejala del Ayuntamiento Mari Crespo», según denuncian.

Desde el PSOE recuerdan que «por contraposición al olvido del PP» gracias al Grupo Municipal Socialista se va a poder realizar obras tan necesarias en la pedanía como la rotonda en la avenida de Galicia, a la altura del acceso a la carretera Nacional VI. Recuerdan que se trata de un compromiso adoptado por el equipo de gobierno de Gloria Fernández Merayo ya en el año 2016 «que ha incumplido reiteradamente, hasta que, por nuestra intervención, ha podido incluirse en los remanentes del 2017», señalan.

Cartel que avisa del cierre del consultorio de Fuentesnuevas.

Así las cosas, los socialistas exigen un «compromiso real» a la Junta de Castilla y León, al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada y a la presidenta de la Junta Vecinal, para solucionar de manera inmediata los problemas de Fuentesnuevas. «Dada la gravedad de lo relatado, esperamos que tanto la Alcaldesa de Ponferrada como la pedánea de Fuentesnuevas acudan a la manifestación que el 26 de enero se realizará en Valladolid en defensa de la Sanidad Pública, máxime cuando la señora Alcaldesa, desde que el gobierno de la Nación es presidido por el compañero Pedro Sánchez, ha realizado un curso acelerado sobre pancartas y manifestaciones», concluyen.