El PSOE pide a Morala que envie una alerta a los móviles sobre el agua no potable Muestra su preocupación por la «falta de información directa y eficaz» hacia la población tras la declaración de emergencia por la pérdida de calidad del agua domiciliaria por la entrada de barro y piedras en la potabilizadora

El Grupo Municipal Socialista muestra preocupación por la «falta de información directa y eficaz» hacia la población tras la declaración del Ayuntamiento de Ponferrada, en la que se advierte de que el agua en muchas zonas del municipio ya no es apta para el consumo humano debido al aumento extremo de turbidez provocado por el derrumbe de la montaña en la carretera de acceso a Peñalba de Santiago.

«Esta situación afecta a miles de vecinos de numerosos barrios y pedanías —entre ellos la zona alta de Ponferrada, Flores del Sil, La Placa, La Estación, Dehesas, Campo, San Lorenzo, Valdefrancos, Villar, Salas, San Esteban, Lombillo y otros—, pero dudamos de que la difusiónd esta información haya llegado a toda la población», señalan.

Piden, por ello al alcalde, Marco Morala, que envíe una alerta directa a los teléfonos móviles de todos los vecinos y vecinas de Ponferrada, advirtiendo de que el agua del grifo puede no es apta para el consumo, acompañada del mapa de las zonas afectadas.

Sabemos que este sistema de aviso es posible, que incluso se ha ofrecido, y consideramos que lo verdaderamente urgente es garantizar que toda la población conozca la situación sin margen para dudas. En una situación como esta, la comunicación debe ser inmediata, inequívoca y accesible para todos.

«Como lo importante ahora son los ciudadanos afectados», apunta, el portavoz municipal, Olegario Ramón, ha pedido al alcalde que utilice todos los medios necesarios para asegurar que ningún vecino quede sin saber que el agua no puede beberse. Este tipo de alertas requieren una comunicación inmediata, presencial y directa.

El PSOE ha solicitado expresamente que operarios municipales acudan a los barrios afectados a colgar bandos informativos en portales, establecimientos y espacios públicos, garantizando que la información llegue a todas las familias, especialmente a los mayores y a quienes no utilizan redes sociales.

«Esta preocupación no surge hoy»

El PSOE recuerda que «esta preocupación no surge hoy», teniendo en cuenta que en todas las comisiones de los últimos meses, los concejales socialistas han solicitado información detallada al equipo de gobierno sobre las medidas previstas ante la evidente inestabilidad de la captación afectada y los posibles episodios de turbidez.

«No queremos hablar de improvisación ni de falta de previsión, porque ahora lo urgente es solucionar el problema y, sobre todo, informar adecuadamente a la ciudadanía. Sin embargo, es evidente que los derrumbes en la carretera de Peñalba se vienen produciendo desde hace días y que un gobierno más previsor habría avanzado en las conversaciones que el anterior equipo de gobierno dejó iniciadas con la Mancomunidad de El Bierzo Central para habilitar un enganche de agua de emergencia que permitiera garantizar el suministro en situaciones como ésta», explican.

Los socialistas entienden que «es imprescindible retomar ese camino porque Ponferrada no puede quedar aislada ni dependiente de los puntos de captación actuales». Asimismo, solicitan a la Diputación de León que acelere al máximo la reparación de la carretera de Peñalba para reducir en la medida de lo posible el riesgo de nuevos desprendimientos que pongan en jaque la calidad del agua.

Desde el PSOE pideN también que el alcalde explique de forma clara el plan de seguimiento, los tiempos previstos para recuperar la potabilidad y la frecuencia de los análisis, además de mantener una comunicación continua, transparente y accesible para toda la población.