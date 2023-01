El PSOE exige que el médico esté presente cinco días en el consultorio de San Andrés de Montejos

Tras el anuncio oficial de la apertura del consultorio médico de San Andrés de Montejos, que ofrecerá consulta dos días a la semana, martes y jueves, para atender a los más de 500 habitantes de la localidad, el PSOE de León aseguró que el mérito de esta realidad recae sobre el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, que en dos ocasiones presentó una iniciativa para mejorar la atención primaria de la zona.

En concreto, el procurador Javier Campos recordó que la PNL que solicitaba la apertura de la infraestructura sanitaria se aprobó en junio de 2021, logrando el compromiso de las Cortes hace más de un año y medio, pero que tuvo que ser presentada en una segunda ocasión, en octubre de 2022 solo cambiando la fecha, pero con idéntico contenido, como medida de presión para que el Gobierno autonómico reaccionase.

«Nos alegramos por los vecinos y por las vecinas de San Andrés de Montejos, pero no podemos olvidarnos de que el anuncio se ha realizado en periodo electoral», explicó Campos, exigiendo que se cumpla la PNL socialista que fue aprobada en su totalidad, es decir, abriendo cinco días con servicio médico.

«La Junta ha tardado más de un año y medio en abrir sus puertas, y lo ha hecho tras varios requerimientos cumplidos por parte del Ayuntamiento de Ponferrada, con todo el interés del alcalde Olegario Ramón, y gracias a la presión ejercida por la Proposición No de Ley Socialista», detalló Campos.

En este sentido, el procurador autonómico afeó las declaraciones de la popular Beatriz Coelho, que ha asegurado que la culpa de cómo se encuentra la sanidad viene derivada de la mala prensa que le da el PSOE. «Exigimos que de la misma manera que por fin la Junta ha hecho su trabajo, a medias, en San Andrés de Montejos, se ponga manos a la obra en el resto de la provincia como debería llevar haciendo décadas para no dilapidar la sanidad en el Bierzo. La sanidad, tanto en León como en el Bierzo, no la tumba nadie que no sea el PP, y todo el mundo lo sabe», finalizó Javier Campos.