El PSOE exige al Ayuntamiento que atienda las necesidades de San Clemente de Valdueza

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada pidió al Ayuntamiento que invierta en la localidad de San Clemente de Valdueza, que tiene importantes necesidades que desde la pedanía se reclaman desde hace mucho tiempo. Concejales socialistas, encabezados por su portavoz, Olegario Ramón, visitaron la población, acompañados de la pedánea, Mariví Rico, para comprobar de primera mano los problemas que sufre el pueblo.

Uno de los más graves es el estado en el que se encuentran los puentes metálicos, «que en invierno se convierten en pistas de patinaje» y son peligrosos para los vecinos, según aseguró Rico. Tampoco son accesibles para una población cada vez más envejecida. Los socialistas comprobaron también que el agua está arrastrando las piedras del muro del puente de la carretera principal que, según la Diputación de León, es competencia municipal.

«En la visita hemos comprobado de primera mano que las reivindicaciones que desde la pedanía se llevan haciendo meses continúan sin atender. A pesar de que el equipo de gobierno de Marco Morala presume y saca pecho de la Tebaida, lo cierto es que las pedanías lamentan las pocas inversiones que reciben», dijo Ramón, quien también mostró su sorpresa porque la inversión comprometida en los presupuestos municipales de este año están sin ejecutar «a pesar que desde el equipo de gobierno nos habían asegurado que las obras para evitar que San Clemente se quede sin agua cuando baja la presión se iban a empezar de manera inmediata. La pedánea no tiene ningún conocimiento de que las obras hayan empezado y nueve meses después de la aprobación del presupuesto no han sido capaces a ejecutarla», añade. Tampoco se ha ejecutado la obra en la plaza del pueblo.

«Parece que las inversiones del ayuntamiento van siempre a las mismas pedanías. Mientras algunas tienen obras todos los trimestres, otras no ven ni un euro en años. Este es el caso de San Clemente. Por mucho que hablen de La Tebaida lo cierto es que el estado de abandono de los pueblos es igual estén en la Tebaida o no, porque no queremos pensar que las inversiones se realicen dependiendo del color de la pedanía», concluyó Ramón.