El PSOE duda de que los dos institutos «chiringuitos» ofrecidos a VOX «puedan crearse a corto plazo»

El grupo de concejales del PSOE de Ponferrada se ofreció este jueves al PP a resolver las dudas sobre el Plan de Ajuste y la conveniencia o no de crear dos institutos, la recuperación del IMFE y otro específico de Cultura, para los miembros de VOX que se contemplan en el denominado «pacto de la motosierra» entre las tres formaciones políticas.

La que hasta ahora era la concejala de Hacienda, Mabel Fernández, salió al paso de las declaraciones del actual alcalde de la capital berciana, Marco Morala, al respecto y señaló que «lo que estando en el gobierno creíamos que era falta de rigor por parte del PP, en la oposición estamos descubriendo que era falta de interés».

Fernández recordó que el Plan de Ajuste que hay en la actualidad es del 2012, «al Sr. Morala se lo puede contar bien los dos actuales concejales que en su momento lo aprobaron: Concepción Crespo y Luis Antonio Moreno».

En ese sentido, los socialistas consideraron que el nuevo regidor ponferradino «no ha estado atento en los últimos 4 años sino sabría que del Plan de Ajuste que aprobó el PP, tal y como se explicó en cada Pleno y Comisión donde se daba cuenta del mismo, no se sale hasta que no se pague, hasta en 16 ocasiones se informó de la situación real en los Plenos y otras tantas en la comisión de Hacienda de la que el actual alcalde formaba parte. Si no se enteró se lo puede preguntar a sus compañeros de partido cómo firmaban préstamos en 2004, 2005 y 2006 a devolver en 24 años».

Según Mabel Fernández, «resulta de justicia poética que el PP deba pagar las deudas que ha generado el PP y por mucho que el Sr. Morala quiera disfrazar la realidad, el informe del Consejo de Cuentas sobre la fiscalización del Ayuntamiento de Ponferrada en 2012 y 2013 es demoledor para sus intereses electoralistas y en el mismo se indica que el 99,9 por ciento de las deudas que el PP generó se hacía sin consignación presupuestaria, sin procedimiento o sin ninguno de los dos requisitos legales para la oportuna fiscalización de los gastos, traducido significa que el PP gastaba en lo que le parecía y según le parecía, y de aquellos polvos estos lodos».

Para la secretaria de organización del PSOE de Ponferrada, esto es «lo mismo que quieren hacer ahora el PP y Coalición por El Bierzo» con la creación de los dos institutos para los concejales de VOX, unos órganos «opacos, que no tienen control por parte de los funcionarios habilitados, donde la transparencia y la dación de cuentas brillan por su ausencia, es decir, lo que VOX llama chiringuito cuando se refiere a otra organización que no sea la suya».

«A la ciudadanía le interesan los hechos y no las palabras y los hechos del pacto de la motosierra son que tienen poco o ningún conocimiento de la situación real del Ayuntamiento, sin duda provocado por la falta de interés mientras estaban en la oposición, y que han dejado entrar al gobierno a la ultraderecha a cambio de crear dos chiringuitos. Dos chiringuitos que dudamos que se puedan crear, al menos en el corto plazo», concluyeron desde el PSOE de Ponferrada.