Trama Enredadera PSOE, Cs y PeC piden a Merayo que explique en pleno las «connivencias impresentables» con determinados empresarios Registran en el Ayuntamiento la petición de un pleno extraordinario para que la alcaldesa dé explicaciones sobre las escuchas de la trama Enredadera

Los grupos municipales del PSOE, Ciudadanos y Ponferrada en Común en Ponferrada se unieron hoy en un frente común para presentar en el registro del Ayuntamiento una solicitud dirigida a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, para que convoque un pleno extraordinario en el que dé las «pertinentes explicaciones» sobre las escuchas de la trama Enredadera.

«Lo que pedimos es un ejercicio de transparencia y democracia», indicó la portavoz de Cs, Rosa Luna, a las puertas del Consistorio, ya que cree que el pleno «es el foro adecuado para dar explicaciones y no una simple nota de prensa porque en él todos tenemos la oportunidad tanto de preguntar como de responder», subrayó. A su juicio, las conversaciones de la UDEF no son de Merayo con José Luis Ulibarri, ahora en prisión, «sino de una alcaldesa de una ciudad como es Ponferrada y de un empresario que está imputado a día de hoy en el caso Enredadera». Luna trasladó su agradecimiento a los otros dos grupos de la oposición por respaldar su petición para la solicitud de la sesión.

Desde el PSOE, el concejal Javier Campos, fue especialmente crítico a la vista de las conversaciones de la UDEF «que delatan el funcionamiento de un Ayuntamiento en connivencia con un determinado empresariado». Recuerda que los socialitas «hace mucho que venimos denunciando que esta situación se puede dar en ayuntamientos como este y hasta ahora no teníamos absolutamente ninguna prueba de que esto era así pero hoy día ya podemos decir que hay connivencias impresentables con determinados empresarios, de siempre». Es por ello que exigen que se aclare esta circunstancia «para que se nos den las explicaciones pertinentes». Para los socialistas «son situaciones gravísimas» por lo que vaticinan que el pleno va a ser «duro» y en él los concejalesdel equipo de gobierno «van a tener que dar muchas explicaciones tanto el señor Miranda, que lo damos por amortizado, como la alcaldesa que es la máxima responsable de todo lo que ocurra en esta casa».

Por su parte, el portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández, considera que en este momento el pleno municipal está dividido en dos bloques «uno bajo sospecha compuesto por tres partidos» -en clara referencia a PP, USE y CB- «y otro bloque que pide y tiene necesidad de que se den explicaciones». Reiteró que «el Ayuntamiento no está investigado pero si bajo sospecha» de lo que no duda en culpar a Merayo «porque está en su perfecto derecho de reunirse con cualquier empresario pero aquí, en el Consistorio, es la casa que tiene que ser de cristal para que todos puedan saber qué es lo que se trata, con quien se habla y de qué». Algo que cree que «tiene más peligro cuando la relación empresarial con quien está encausado no sólo en la Operación Enredadera sino también en la trama Gürtel y otros temas existe entre el Ayuntamiento y ese empresario». Entiende, por ello, que todas estas circunstancias son motivo suficiente para que «den las explicaciones oportunas y suficientes todos aquellos que aparecen en las escuchas de la UDEF».

Para PeC la celebración de la sesión ordinaria sobre la trama Enredadera debe ser el «inicio» de otras medidas «más importantes» que se deben poner en marcha como es el caso incluso de la presentación de una moción de censura. Es consciente, no obstante, que en este caso «la aritmética es la que es y no da» pero considera que también existen otras acciones «que sí están a nuestro alcance.

Así las cosas, la primera edil dispone ahora de quince días hábiles para convocar el pleno extraordinario solicitado por los tres grupos de la oposición. En el caso de que no lo haga la sesión quedará automáticamente convocada para la semana del 18 de septiembre.