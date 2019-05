El PSOE define la hoja de ruta para buscar «estabilidad» en Ponferrada Olegario Ramón reunió a su grupo de concejales electos este lunes en la sede del PSOE en Ponferrada. Olegario Ramón se marca el reto de poder llevar a la práctica el proyecto presentado a la ciudadanía «sin que haya un sobresalto cada día» CÉSAR FERNÁNDEZ Ponferrada Lunes, 27 mayo 2019, 20:29

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Ponferrada, Olegario Ramón, se reunió en la tarde de este lunes con el grupo de concejales electos por su partido para definir la hoja de ruta del actual período de negociaciones hasta la sesión de investidura del próximo 15 de junio. «Vamos a decidir cómo iniciamos esos contactos para tratar de buscar una cierta estabilidad», dijo el ganador de las elecciones municipales de este domingo en Ponferrada, que se dispone a comenzar «de inmediato» las reuniones con el resto de fuerzas políticas que han obtenido representación en el primer municipio del Bierzo.

Desde la posición de privilegio que le otorga ser el partido más votado hasta sumar 9 concejales, Ramón se marca el reto de poder llevar a la práctica el proyecto presentado a la ciudadanía «sin que haya un sobresalto cada día», dijo tras cuatro años de Gobierno en minoría de PP y Coalición por El Bierzo. ¿Desea contar con una mayoría de 13 (concejales, el número que marca la mayoría absoluta)? «No necesariamente una mayoría de 13, pero una cierta estabilidad es buena para la ciudad y para los pueblos», contestó.

El socialista no oculta la existencia de «relaciones difíciles con algunos partidos», en alusión velada a USE (Unidad Social de Electores) Bierzo. «Pero no hemos descartado ninguna posibilidad de al menos sentarnos a hablar. Y tenemos partidos con los que nos ha sido muy fácil llegar a acuerdos. Por lo tanto, entendemos que esa posibilidad es más factible. Pero no descartamos radicalmente nada», abundó Ramón minutos antes de reunir al que será su grupo de ediles en la sede del partido en Ponferrada.