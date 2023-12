El PSOE critica la tardanza del gobierno ponferradino para iniciar proyectos heredados

El Grupo Municipal Socialista se congratuló este lunes de que su esfuerzo y su trabajo vea también sus frutos en este mandato, «aunque sea tarde, sin importarle que el actual equipo de gobierno presuma de lo que es en realidad la herencia recibida».

El concejal Pedro F. Robles tiró de ironía para hablar del trabajo del actual equipo de gobierno y de la ineficiente gestión del PSOE que el PP ha señalado, «sólo le han hecho falta 6 meses para empezar unos trabajos que ya estaban iniciados, y que en algún caso requerían un procedimiento de 15 días, proyectos que contaban con presupuesto y en alguno de ellos ya estaba hasta el contrato firmado». «A este ritmo de trabajo van a dejar para el último año de mandato hasta las obras que el PSOE ha dejado preparadas», aseguró Fernández Robles que, añadió que «es curioso que el PP hable de la ineficiente gestión del anterior equipo de gobierno y lo poco que han empezado sea lo que nosotros dejamos empezado y presupuestado».

En ese sentido, el actual gobierno municipal anunció este lunes tres importantes obras «que dejó muy avanzadas el PSOE» en el mandato anterior. La primera son los trabajos de derribo de la calle Badajoz. Ahí, Pedro F. Robles recordó que este proyecto lo inició USE pero sin fondos, el PP en el mandato de Gloria Merayo «no fue capaz a hacer nada» y fue el anterior equipo de gobierno «el que llegó a un acuerdo con el propietario y abonó la compra del mismo, además de dejar en presupuestos la partida necesaria para acabar el expediente y poder ver ejecutado el proyecto».

El segundo es el anuncio del comienzo de la retirada de las cubiertas de las antiguas carboneras, proyecto que llevaba décadas estancado en el Ayuntamiento y que la junta de gobierno en noviembre de 2022 ya aprobó el expediente de expropiación y dio luz verde en los presupuestos de 2023 las partidas necesarias para ejecutarlo. Antes de las elecciones ya se había hecho el acta de ocupación de una gran parte de las mismas y las restantes requerían un plazo máximo de 15 días y hasta se dejó cerrado el contrato con la empresa de residuos para que se procediera a la retirada de esas cubiertas de fibrocemento. «Está claro que al PP se le han hecho cortos estos últimos 6 meses», indicó.

Lo último es la colocación de los cortavientos en el mercado de abastos. Una actuación que se enmarca dentro del proyecto de fondos europeos para dinamización comercial y del mercado de abastos «que se consiguió en el anterior mandato y que supuso casi 300.000 euros».

Con todo ello, los socialistas no piden al actual alcalde que, «por decoro político, agradezca o reconozca el trabajo realizado pero que al menos, no tache las iniciativas de disparatadas e improductivas si luego va a hacer gala de ellas y a atribuirse el mérito. Ya es tiempo de que se pongan manos a la obra y empiecen a gobernar en lugar de seguir quejándose por lo que según ellos no se llevó a cabo».