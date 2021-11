El PSOE critica que PP, USE, Cs Y el edil no adscrito se unan para evitar la disolución de Pongesur Los socialistas no entienden que «personajes» que se pronunciaron reiteradamente en favor de la disolución de este instrumento de corrupción «se opongan ahora»

El Grupo Municiopal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada critica que PP, USE, Cs Y el edil no adscrito se unan para evitar la disolución de Pongesur «el principal instrumento de la opacidad en la gestión urbanística y de la instrumentalización del patrimonio público para fines privados que sufrió Ponferrada a manos del PP desde el comienzo del siglo XXI», señalan.

Lamentan el «episodio vergonzoso» vivido este viernes tras constatar en la reunión de la Comisión de Urbanismo cómo los concejales de los grupos de la oposición, a excepción del PRB, «se aliaban» para intentar frenar el último trámite para la disolución total de la empresa Pongesur.

La Comisión informó favorablemente la aceptación por parte del Ayuntamiento de los activos de Pongesur, lo que determinará que, si el Pleno municipal aprueba dicha cesión, «Ponferrada habrá pasado una de las páginas más negras de su historia reciente y que ha sido la causante de muchos de los desequilibrios territoriales y problemas urbanísticos que actualmente sufren las ponferradinas y los ponferradinos», explicaron.

Los socialistas recuerdan que la disolución de Pongesur «es obligada por la ley» teniendo en cuenta que «sus reiterados balances negativos, unidos a la no elaboración de un plan económico de viabilidad ni por parte de Pongesur ni por parte del Ayuntamiento han determinado su disolución automática desde el 1 de diciembre de 2015». Insisten en que esta disolución legal no exime al Ayuntamiento de Ponferrada de la obligación legal de aprobar formalmente la extinción jurídica de la empresa y de proceder a la inscripción de dicha disolución en el Registro Mercantil.

«Por tal motivo llama tanto la atención que personajes que antaño se pronunciaron reiteradamente en favor de la disolución de este instrumento de corrupción se opongan ahora bajo el pretexto de que ello le va a costar dinero al Ayuntamiento en forma del pago del IVA de la operación. Da igual que se les explique que eso es falso, que no va a tener coste alguno para las arcas municipales». Entiende, no obstante, que aunque así fuera, ello no exime al Ayuntamiento de su obligación legal. Condsideran los socialistas que «lo que defienden estos concejales del PP, de Cs, de USE y no adscrito es algo así como dejar de presentar la declaración de la Renta porque sale a pagar».

Desde el GMS insisten en que el equipo de Gobierno que preside Olegario Ramón «ha venido a poner fin a todo este tipo de instrumentos y prácticas alejadas de la transparencia para ofrecer un mejor y más eficaz servicio a los ciudadanos». Entienden que otros grupos políticos «que antes levantaron esa misma bandera se han quitado la máscara o el capirote». «Las ponferradinas y los ponferradinos agradecerán ese gesto de sinceridad», concluyen.