El PSOE critica «los 500.000 euros más» que costará el gobierno ponferradino

El PSOE de Ponferrada celebró este lunes la reunión de la Comisión de la Ejecutiva Municipal del mes de enero. En ella, su portavoz, Mabel Fernández, destacó que el actual equipo de gobierno es «el más caro de la historia» de la capital berciana. Una corporación donde todos los concejales, a excepción de los socialistas, «cobran una buena dedicación» que se puede comprobar en la propia web del Ayuntamiento.

En ese sentido, Fernández aseguró que aunque el alcalde, Marco Morala, anunció una rebaja de los sueldos políticos, «la realidad, que es tozuda con las mentiras, es que si se comparan estos 6 meses de gobierno de Morala con los últimos 6 del gobierno de Olegario Ramón hay una diferencia de más de 61.000 euros que nos cuestan a toda la ciudadanía, lo que va a suponer en los 4 años en los que estén gobernando medio millón de euros más». Entre ellos, los concejales de VOX, de cuya supuesta labor fueron informados los ediles socialistas esta semana.

Por otro lado, la edil socialista confirmó que, finalizado el 2023, los presupuestos no se han aprobado. «Nos han dado diferentes excusas, cada cual más peregrina, pero la realidad es que el PP anuncia y no cumple», añadió. Pero lo que sí han constatado desde el PSOE es que el 2024 no traerá la rebaja de impuestos y tasas anunciada en campaña por el PP, siendo «la tasa de Gersul que aprobó el PSOE sin el apoyo del PP la única rebaja que la ciudadanía va a notar».

A su vez, Mabel Fernández consideró que «vuelve la vieja política del PP: de aprobaciones de sectores urbanísticos para su desarrollo y de proyectos faraónicos». En ese punto puso como ejemplo el que el gobieno municipal va a presentar a los fondos europeos. «Bajo el nombre de centro integrado del ecosistema de innovación y emprendimiento en el territorio, nos quieren hacer creer que un nuevo edificio es una medida para luchar contra el paro y mejorar la actividad económica de la ciudad», señaló. Por ello, creen que los populares «se siguen equivocando y en vez de desarrollar políticas públicas ponen ladrillos, mientras que en lugar de hacer vivienda social construyen un edificio de innovación cuando ya se puede disponer de él en las instalaciones de la Ciuden».

Por último destacaron el «trabajo y compromiso» del Gobierno de Pedro Sánchez con Ponferrada, con dos importantes inversiones, una la de La Placa Ferroviaria y otro el estudio para solucionar la problemática del lazo del Manzanal. «Esa es la gran diferencia: «mientras el gobierno de la nación va cumpliendo sus compromisos, del PP en la Junta de Castilla y León aún no tenemos noticias. La lluvia de millones que iba a llegar a Ponferrada de la mano del gobierno de PP, CxB y VOX, ni está ni se la espera», concluyó.