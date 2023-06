PSOE y CB negocian al límite: los socialistas rechazan una petición bercianista para hacerse con «el 70% del Ayuntamiento»

El alcalde de Ponferrada en funciones y candidato del PSOE a la Alcaldía, Olegario Ramón, está «a la espera» de la decisión que adopte Coalición por El Bierzo (CB) sobre el pacto de gobierno en la capital berciana y que se desvelará en la noche de este viernes.

Con el tiempo para cerrar un posible pacto al límite, Ramón explicó que los socialistas han seguido negociando con los bercianistas con una reunión que celebraron en la mañana de este jueves sobre la propuesta que el PSOE ha hecho ya pública.

Se trató de in encuentro en el que CB puso sobre la mesa «una contrapropuesta o mejor dicho una propuesta adicional, además de lo que ya proponíamos se nos pidieron cuatro cosas», indicó Ramón. De ellas los socialistas, según indicó, «hemos aceptado tres y una no porque era tanto como dar el 70% del Ayuntamiento a Coalición por El Bierzo». Una propuesta del bercianismo que al PSOE le «suena a una petición para no ser aceptada», por lo que ahora se mantienen a la espera de saber cuál es la decisión que adopará finalmente Coalición por El Bierzo: si apoya un gobierno con el PSOE o se decanta por un ejecutivo local a tres bandas con PP y Vox.

El regidor en funciones de la capital berciana no quiso desvelar cuáles han sido las últimas peticiones planteadas por CB pero sí anunció que «se van a desvelar». «Nosotros luz y taquígrafos», remarcó. «Lo vamos a hacer público haya acuerdo o no lo haya», concluyó.