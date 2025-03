Programa completo de la Semana Santa de Ponferrada 2025

Esther Jiménez Ponferrada Martes, 25 de marzo 2025, 13:36 Comenta Compartir

Ponferrada se prepara para vivir su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional. Las diferentes hermandades y cofradías de la ciudad ya comienzan con los preparativos para los diferentes actos que tendrán lugar desde el día 5 de abril, con la salida del Nazareno Lambrión Chupacandiles, y hasta el 20, que culminará con la Procesión del Santísimo Sacramento en el casco histórico de la ciudad.

Este el programa ofical de actos que se celebrarán durante La Pasión en la capital berciana.

5 de abril Nazareno Lambrión Chupacandiles

Organiza: : Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora de salida: 16:30 horas

Itinerario: con salida desde la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, el Nazareno Lambrión Chupacandiles recorrerá las calles de la ciudad anunciando el comienzo de la Semana Santa.

Viernes de Dolores 11 de abril Procesión de La Dolorosa

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: Al concluir la promesa

Paso: Nuestra Señora de los Dolores

Itinerario: Basílica de la Encina, Paraisín, Cruz de Miranda, Jardines, Plaza del Ayuntamiento, Calle del Reloj, Plaza de la Encina, Atrio de la Basílica.

Sábado de Pasión 12 de abril Procesión Infantil

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora:18:00 horas

Minipasos: Borriquilla, San Juanín, Jesús Nazareno, Cruz Desnuda, Sagrada Urna y Nuestra Señora de la Soledad.

Itinerario: Basílica de la Encina - Plaza de la Encina - Paraisín - Augusto González Menes - Jardines - Plaza del Ayuntamiento - Calle del Reloj - Plaza de la Encina - Atrio de la Basílica.

Sábado de Pasión 12 de abril Procesión del Cristo de la Redención

Organiza: Hermandad del Cristo de la Redención y Nª Sª del Carmen

Hora: 21:00 horas

Paso: Santo Cristo de la Redención.

Itinerario: Capilla del Carmen - Zaragoza - Castellón - Islas Baleares - Avda. de Extremadura - Zaragoza - Capilla del Carmen

Domingo de Ramos 13 de abril Bendición y Procesión de las Palmas

Organiza: Cofradía de Jesús Nazareno del Silencio

Hora: 12:00 horas

Paso: Entrada triunfal en Jerusalén.

Itinerario: Iglesia de San Pedro - Real - Plaza del Cristo - Juan de Lama - Alfonso X El Sabio - Luis del Olmo - Pérez Colino - Iglesia de San Pedro.

Domingo de Ramos 13 de abril Viacrucis al Pajariel

Salida: Nuestra Señora de Vizbayo (Otero)

Hora: 17:00 horas

Itinerario: Desde Otero a la cima del Pajariel

Domingo de Ramos 13 de abril Traslado al Castillo y Entronización del Cristo de la Esperanza

Organiza: : Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: 20:30 horas

Paso: Cristo de la Esperanza

Itinerario: Atrio de la Basílica - Plaza de la Encina - Gil y Carrasco - Portada del Castillo de los Templarios (a cargo de componentes de la USAC «Santocildes» del Ejército de Tierra de Astorga)

Lunes Santo 14 de abril Viacrucis Penitencial en el Castillo

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: 20:30 horas

Paso: Cristo de la Esperanza y Cristo de la Fortaleza

Itinerario: San Andrés - Avda. del Castillo - Patio de Armas del Castillo. Solemne rezo de las estaciones del Viacrucis en el Patio de Armas del Castillo de los Templarios. Al finalizar regreso a San Andrés.

Martes Santo 15 de abril Procesión del Santo Cristo del Camino

Organiza: : Cofradía de Santiago Apóstol

Hora: 22:00 horas

Paso: Santo Cristo del Camino y Nuestra Señora de La Esperanza del Camino

Itinerario: Iglesia de Santiago Apóstol - C/ Ávila - Avda. de Portugal - Avda. de La Martina - C/ Cádiz - C/ Almería - C/ Cuenca - Iglesia de Santiago Apóstol

Miércoles Santo 16 de abril Procesión del Silencio

Organiza: Cofradía de Jesús Nazareno del Silencio

Hora: 22:30 horas

Paso: Jesús Nazareno del Silencio

Itinerario: Iglesia de San Pedro - Real - Plaza del Cristo - Juan de Lama - Avda. de la Puebla - Plaza de Julio Lazúrtegui - General Gómez Núñez - Avda.de Valdés - Camino de Santiago - Plaza de Julio Lazúrtegui - Pérez Colino - Iglesia de San Pedro

Jueves Santo 17 de abril Procesión de la Santa Cena

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: 20:00 horas

Paso: Santa Cena

Itinerario: Basílica de la Encina - Paraisín - Cruz de Miranda- Jardines - Plaza del Ayuntamiento (Acto del Perdón Fraterno)- Calle del Reloj - Plaza de la Encina - Gil y Carrasco - Avda. del Castillo - Iglesia de San Andrés.

Jueves Santo 17 de abril Estación de Penitencia

Organiza: : Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Jesús del Amor más grande y María Santísima en el misterio de su Inmaculada Concepción de San Ignacio

Hora: 23:00 horas

Paso: Jesús del Amor más grande

Itinerario: Iglesia de San Ignacio de Loyola - Calle Obispo Mérida - General Gómez Núñez - Avda. Valdés - Calle Alcón - Calle La Paz - Avda. de Compostilla - Iglesia de San Ignacio de Loyola.

Viernes Santo 18 de abril Procesión del Encuentro

Organiza: : Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: 9:00 horas

Pasos: Oración en el Huerto Jesús Nazareno Flagelación San Juanin Ecce Homo Nª Sª de la Soledad

Itinerario: Iglesia de San Andrés - Plaza del temple - Pregoneros - Cruz de Miranda - Jardines - Plaza del Ayuntamiento - Reloj - Plaza de la Encina - Encuentro - Gil y Carrasco - Avda. del Castillo - Iglesia de San Andrés.

Viernes Santo 18 de abril Procesión del Entierro

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: 18:30 horas

Pasos: Oración en el Huerto Lanzada Flagelación Piedad Ecce Homo Cruz Desnuda Jesús Nazareno Conducción al Sepulcro Verónica Sagrada Urna Cristo de la Esperanza Nª Sª de la Soledad Calvario

Itinerario: Iglesia de San Andrés - Avda. del Castillo - Gil y Carrasco - Reloj - Plaza del Ayuntamiento - DESENCLAVO - Calle Ancha - Obispo Osmundo - Saturnino Cachón - Monasterio de Montes - Calle Ancha - Plz. del Ayuntamiento - Reloj - Plaza de la Encina - Atrio de la Basílica

Sábado Santo 19 de abril Procesión de la Soledad

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: 22:00 horas

Pasos: Nuestra Señora de la Soledad

Itinerario: Basílica de la Encina - Paraisín - Cruz de Miranda- Jardines - Plaza del Ayuntamiento - Calle del Reloj - Plaza de la Encina - Gil y Carrasco - Avda. del Castillo - Iglesia de San Andrés

Domingo de Pascua 20 de abril Procesión de Resurrección, de Nuestra Señora de la Encina y del Santísimo Sacramento

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno y Asociación de Nª Sª de la Encina

Hora: 11:00 horas

Itinerario: Señoras con mantilla blanca o negra y fieles por la iglesia de San Andrés - Gil y Carrasco - Plaza de la Encina - Reloj - Plaza del Ayuntamiento. Señoras con mantilla blanca o negra y fieles; nazarenos con túnica blanca sin pucho y fieles por la Basílica de la Encina - Paraisin - Cruz de Miranda- Jardines - Plaza del Ayuntamiento. En la Plaza del Ayuntamiento Solemne Encuentro Pascual y se quitará el luto a la Morenica entre estruendo de bombas y campanas que anuncian el gozo de la Resurrección.