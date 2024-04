Más de 60 profesionales se dan de baja del turno de oficio de Ponferrada

Más de 60 profesionales, entre abogados y procuradores, han hecho efectiva este lunes, 1 de abril, su baja del turno de oficio de Ponferrada. Es una medida más de protesta, unida a la huelga indefinida iniciada en el mes de noviembre con seguimiento masivo en la capital berciana, para reivindicar unas mejores condiciones en la prestación de este servicio. Una prestación por la que llevan sin cobrar 4 meses.

Es una decisión que los profesionales del turno de oficio han tenido que tomar «ante la ausencia total de negociaciones» por parte del Ministerio de Justicia, como explica a este periódico la abogada Alejandra Azcorra, que es una de las portavoces del colectivo. Así, afrontan esta nueva etapa «ilusionados en el sentido de que por fin la profesión se está concienciando, por fin la sociedad entiende por qué tenemos que tomar esta medida y esperanzados pensando que una medida de este calibre fuerce al Ministerio a negociar y a los Colegios Profesionales y sus Juntas de Gobierno a trabajar por sus colegiados de base».

Y es que con cuatro meses sin cobrar, «esto a un trabajador le faculta para resolver su contrato de trabajo de forma indemnizada», añade la letrada que recuerda que no son solo cuatro meses sin cobrar, sino también «teniendo que pagar desplazamientos, gasolina, en muchas ocasiones gastos de correo».

«Reivindicamos nuestros derechos laborales»

Por lo tanto, reivindican sus derechos laborales como cualquier otro trabajador, «no solo una retribución conforme cuando menos al salario mínimo interprofesional, sino el despeño de las condiciones del servicio, la póliza de accidentes, porque si tienes un accidente de tráfico en una guardia las condiciones de la cobertura de la póliza son sangrantes, no se cotiza por nuestras obligaciones, nos pagan 2,5 euros brutos la hora y sobre eso la retención. Para Hacienda esto es un sueldo, para el Ministerio es una indeminización, entonces claro, una cosa es hacer un servicio social, que es de naturaleza esencial, y otra cosa es que los abogados sostengan este servicio», explica Alejandra Azcorra.

Los abogados y procuradores ponferradinos han sido los primeros de Castilla y León en darse de baja del turno de oficio, siguiendo la estela de los gallegos. Una situación que seguramente se repita también en otras ciudades de la geografía española, ya que está previsto que esta iniciativa se vote en las asambleas de Colegios de Abogados de toda España «porque el turno es obligatorio, no es voluntario».

«Nosotros nos hemos dado prisa porque la Junta de Gobierno estaba prevista para el 27 de marzo, intentamos modificar el orden del día para que, siguiendo los cauces colegiales, esas reivindicaciones se llevaran a Junta pero la Junta se suspendió, entonces ante la falta de cooperación no nos ha quedado otra opción», apunta y se ponen a disposición del Decano y de la Junta de Gobierno para coordinarse, porque «nosotros somos los primeros interesados en que nuestros Colegios nos apoyen. Es una reivindicación general de la profesión, el turno de oficio lo sostienen los colegiados, no es que no nos paguen, es que pagamos por trabajar y eso no puede ser».

Sin contacto con los coordinadores de la huelga

Por el momento no ha habido contacto alguno del Colegio de Abogados de León con los coordinadores de la huelga, aunque en Ponferrada «están perfectamente enterados, las instalaciones del Colegio las podemos usar sin ningún problema pero lo que es la Junta de Gobierno a nivel provincial se conoce la situación perfectamente». Además, la letrada cree que los profesionales están ya «muy concienciados» porque las condiciones de ejercicio de la profesión «son tremendas, tanto en el turno de oficio como en el tema de las jubilaciones. Entonces, ante la inoperancia de los Colegios, nosotros volvemos a recordar que nos tenemos que colegiar de manera obligatoria y la ley de Colegios Profesionales es del año 1976, es preconstitucional, entonces ese es uno de los problemas que tenemos, los abogados de base nos tenemos que movilizar».

En Ponferrada, las bajas efectivas en los turnos normales ya toman cuerpo desde este lunes y aún es muy pronto para conocer las consecuencias de esta iniciativa en el desarrollo normal de la actividad judicial. «Las guardias veremos como se están desarrollando. El turno de oficio no comprende la asistencia de guardia penal entonces se puede notar en Familia, Civil, en cualquier otro de los turnos, Despidos… Entonces, el seguimiento no vamos a poder tener datos a corto plazo», concluye la portavoz.