Templarium cree que las obras de Camino de Santiago «no se deberían realizar en este momento» Felipe Álvarez considera que la ejecución de la segunda fase de urbanización de la calle en puertas de la campaña de Navidad «va a hacer daño al comercio de la zona» CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 22 noviembre 2018, 13:57

El presidente de la Asociación de Comercio Urbano Templarium, Felipe Álvarez, considera que las obras de urbanización del segundo tramo de la calle Camino de Santiago «no se deberían realizar en este momento», precisamente en puertas ya de la campaña de Navidad y tiene claro que «van a hacer daño al comercio de la zona».

El colectivo asegura que ha intentado que «las obras no se realizaran en este momento» si bien es conciente del problema que se le plantea al Ayuntamiento ante la necesidad de ejecutar los trabajos para no perder la subvención de 200.000 euros aportada por la Junta de Castilla y León. «Todo esto se ha realizado demasiado tarde», indicó Álvarez, que quiso dejar claro que «Templarium no es el que decide cuando se hacen las obras sino que es el Ayuntamiento», subrayó.

Desde la asociación aseguran que en todo momento «defienden a sus comerciantes, a los que están adheridos e incluso también arropa a todos los demás que no pertenecen a la asociación» e insisten en su empeño en poner en marcha acciones para dinamizar el comercio de la ciudad «para intentar que funcione y el sector servicios también». Adelantan que seguirán trabajando en la misma línea «porque creemos en ello» evitando «echarnos piedras sobre nosotros mismos», concluyó su presidente.