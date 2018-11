El presidente de la CHMS alerta de que Ponferrada perderá los fondos para las obras del paseo del Sil si no se ejecuta en 2019 Senda junto al río Sil en Ponferrada. / Carmen Ramos El presidente del órgano de cuenca, José Antonio Quiroga, insta al Ayuntamiento a agilizar el acuerdo con los propietarios del suelo para iniciar cuanto antes los trabajos CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 27 noviembre 2018, 12:20

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, José Antonio Quiroga, manifestó este martes en Ponferrada su preocupación por la demora que acumula ya el proceso para desbloquear la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento para poder ejecutar el proyecto de la senda fluvial en la margen derecha del río Sil entre el puente del ferrocaril y las instalaciones deportivas de Flores del Sil.

Unos trabajos cuya inversión es de 500.000 euros, sufragada al 80% por el Miteco, a través de la Confederación, y el 20% restante por el Ayuntamiento y que en este momento están pendientes de solucionar los problemas surgidos con uno de los propietarios de las fincas que deben ser ocupadas.

«Nosotros tenemos interés en ponerla en marcha y nos empieza a preocupar la tardanza para poder ejecutar esa obra», explicó Quiroga, que se mostró convencido de que el proyecto «puede redundar en beneficio de todos los vecinos de Ponferrada».

El responsable del organismo de cuenca recordó que la actuación sólo está pediente de este trámite y que las obras no se pueden iniciar antes dado que el acuerdo firmado entre ambas instituciones el pasado mes de enero establece la obligatoriedad del Consistorio de ceder el suelo a la CHMS. «Hay un convenio que está muy claro, hay un presupuesto, pero hay un problema de cesión de terrenos y mientras no se sustancie ese problema no se pueden iniciar las obras», indicó el presidente de la CHMS. «Nosotros estamos esperando que se nos cedan para empezar a actuar lo más rápido posible», subrayó.

En este sentido, avanzó que la Confederación en que ya de cara al próximo año el Ayuntamiento pueda cerrar el proceso de cesión y reconoce que de lo contrario podrían ponerse en peligro la financiación. «Vamos a tener los fondos abiertos durante todo el año porque entendemos que es un plazo más que razonable para conseguir desbloquear ese obstáculo que apareció en el camino y que sería deseable para todos para Ponferrada y para la Confederación que se solvente ese problema y se puedan llegar a ejecutar las obras», aseveró Quiroga.