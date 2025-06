Los premios de Elbierzonoticias ponen en valor el esfuerzo y el corazón de los bercianos

Irene de Celis Ponferrada Jueves, 5 de junio 2025, 22:09 | Actualizado 22:37h. Comenta Compartir

Elbierzonoticias celebra el trabajo y buen hacer de una comarca que no deja de reinventarse. Porque la esencia de los bercianos es natural, tiene garra y cuenta con gran tesón entre sus virtudes. Por todo ello, el diario digital ha celebrado la primera edición de los Premios de Elbierzonoticias para seguir reconociendo el valor de cada una de las personas que conforman la comarca.

Un evento en el que diferentes personalidades de la sociedad berciana se dieron cita en la noche del jueves 5 de junio en la Térmica Cultural para celebrar esa fuerza y en la que el diario digital puso un broche de oro con la entrega de cuatro galardones.

Inició el evento, conducido de manera ejemplar por la periodista Silvia Fernández, Carmen Ramos, delegada de Elbierzonoticias, quien quiso poner en valor el trabajo de los premiados remarcando que «han hecho del esfuerzo, del tesón y me atrevo a decir incluso que en ocasiones hasta de la resiliencia, su bandera para seguir adelante a pesar de las dificultades». Porque, como aseguró Ramos, en muchas ocasiones han tenido que «sortear todos y cada uno de los baches que se han puesto en su camino, sin bajar en ningún momento los brazos» y por ello han sido reconocidos.

Todo ello animando a los presentes a seguir luchando, cada uno en su ámbito, por sacar adelante a la comarca de El Bierzo. «No podemos olvidar de dónde venimos. No debemos, porque solo así podremos dar pasos firmes a un futuro que tenemos que pintar entre todos, de forma consciente y generosa», finalizó Ramos.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel aprovechó la ocasión para felicitar a los protagonistas «Cuatro premiados de diferentes ámbitos, pero con mucho en común, como es enriquecer al Bierzo, darlo a conocer más allá de nuestras fronteras, reivindicar que las cosas hechas desde esta comarca pueden llegar a donde se propongan y, en definitiva, ser una parte imprescindible del desarrollo de este territorio». Courel también aprovechó la oportunidad para felicitar el trabajo de Elbierzonoticias: «Hace justo un año nos reuníamos en este espacio para celebrar vuestro décimo aniversario, y es un placer celebrar que continuáis creciendo y formando parte del día a día de la sociedad berciana, gracias al trabajo que realizáis con rigor y eficiencia, así como a la inmediatez del periodismo digital».

Los premios comenzaron con el reconocimiento a la categoría Profesional, donde la galardonada de esta edición fue Silvia Fernández. Una diseñadora joven y con gran talento que realiza piezas para grandes nombres del panorama español, que ha estado presente con su firma en varias entregas de premios y todo ello sin perder su esencia desde el Bierzo. En esta ocasión Silvia Fernández estuvo presente como galardonada y brilló como nunca. La diseñadora reconoció que «nadie es profeta en su tierra, pero me siento muy orgullosa de ver que Ponferrada se siente parte del proyecto Silvia Fernández y su gente me lo hace saber por la calle. A pesar de que el proyecto es muy joven he vivido la derrota, pero la diferencia de un berciano con el resto es lo que haces en esos momentos, el berciano es un luchador». La diseñadora no dudó en agradecer el trabajo de todo el equipo que le rodea: «No solo lo he conseguido yo, me acompaña un equipo que me han puesto las manos y me han sostenido cuando me he caído».

El segundo de los galardones, en la categoría de Empresa fue entregado a Descendientes de J. Palacios, pero el premio fue rechazado.

En esta primera edición de los Premios de Elbierzonoticias, la Térmica Cultural se quedó pequeña para reconocer el trabajo de reivindicación y lucha de OncoBierzo. La asociación pone de manifiesto día a día la necesidad de una sanidad pública de calidad y centra su petición en la necesidad de oncólogos que sufre el Hospital del Bierzo en Ponferrada. Y como no podía ser de otra manera y a unos días de su manifestación, Tito Gago, presidente de OncoBierzo, aprovechó para reivindicar, tras un largo aplauso de los asistentes, que «para nosotros este premio representa un reconocimiento a un esfuerzo muy grande que hemos realizado en los últimos meses. Desde Oncobierzo luchamos para que nuestro código postal no determine la supervivencia de una enfermedad que nos iguala a todos». Ante los presentes, Tito Gago realizó un llamamiento «a la clase política de la sala para que cuenten la verdad de lo que está ocurriendo aquí». «Somos de aquí y queremos seguir aquí, nos gusta nuestra tierra», añadió al finalizar.

El cuarto y último galardón de la tarde, en la categoría de premio Especial Elbierzonoticias, recayó en el empresario José Fernández Nieto. Momento perfecto para reconocer 25 años al mando de la SD Ponferradina. Desde el cambio de estadio en el año 2000 hasta el primer ascenso a Segunda División, la Ponferradina ha vivido estos 25 años importantes hitos y ha dado muchas alegrías y emociones a sus aficionados. «Este premio le corresponde a todo el equipo y trabajadores que componen el club SD Ponferradina». Además no dudó en felicitar al equipo de aficionados que tienen ya que «nos dan alas para seguir trabajando y luchando todos los días. Estamos en un momento de mucho nerviosismo, en el partido del próximo sábado intentaremos hacer todo lo posible ya que el Bierzo se merece estar en segunda división», concluyó el presidente del club.

Marco Morala, alcalde de Ponferrada, fue el encargado de cerrar una gala muy emotiva. El edil no dudó en felicitar la andadura de Elbierzonoticias describiendo el trabajo de sus periodistas en «once años de compromiso con la información, de pulso constante a la actualidad de nuestra querida comarca. En una era en la que la inmediatez y la veracidad son desafíos constantes, Elbierzonoticias ha sabido construir un espacio de referencia, un medio en el que confiamos para entender lo que ocurre a nuestro alrededor».

En su discurso, Morala aprovechó el altavoz para felicitar y poner en valor la figura de José Fernández Nieto. Tras recibir su premio especial, el alcalde le describió como una «figura que personifica el compromiso, la visión y el amor por nuestra tierra». Además alabó la labor social que realiza la Ponferradina todas las semanas al unir a todos sus vecinos, orgullosos de sus logros y pendientes de sus siguientes pasos. «Las noticias vuelan, y para los que nos dedicamos a la política local, algunos días eso es bueno y otros no tanto, pero hay algo que permanece como punto focal de lo que todas las semanas buscamos en los medios de comunicación: nuestra atención a la Ponferradina, a sus luchas por el ascenso, a su forma de representar nuestra ciudad, a la ilusión que genera en todos nosotros…», finalizó Morala.

Elbierzonoticias celebró, junto a sus paisanos, una velada diferente donde lo importante fue poner en valor la lucha incansable de cada uno de los protagonistas de la noche para conseguir un presente y futuro mejor para todos.

